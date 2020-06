Ser klar sommertrend – dette er økonomens råd for å ikke gå i fella

Nordmenn forbereder seg på sommerferie i Norge, og mange tar opp lån til bil, bobil, eller båt. Økonomisk rådgiver Lene Drange har råd for at sommerferien ikke skal bli et pengesluk.

Årets sommer blir spesiell. Sommerferien må tilbringes i Norge, og det gir utslag på nordmenns sommerplaner.

Konserndirektør for personmarked i DNB, Ingrid Blekeli Spiten. Foto: Stig B. Fiksdal

– Sammenlignet med samme tid i fjor, ser vi nå en dobling i etterspørselen etter lån til båt og bobiler. At så mange vil kjøpe bobil og båt, har nok en klar sammenheng med at man må feriere i Norge i år, sier konserndirektør for personmarked i DNB, Ingrid Blekeli Spiten.

DNB ser også en sterk økning i etterspørselen etter billån. Den høye interessen for kjøp av bil, bobil og båt bekreftes av Finn.no.

– Vi opplever helt klart at både bil, bobil og båt har hatt god økning den siste tiden. I takt med at en økende andel av befolkningen innså at sommerferien 2020 etter alle solemerker måtte tilbringes innenfor landets grenser, skjøt bobil- og båtmarkedet virkelig fart, sier Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler i Finn motor.

Stor vekst

I år opplevde Finn historisk høy båtinteresse for april-måneden, mens mai 2020 ser ut til å bli den beste måneden Finn båt noensinne har hatt hva gjelder søketrafikk.

– Båtene går raskt unna, og vi har fått høre historier der det har endt med budrunde. Folk er ikke bare inne og drømmer seg bort. Sist uke ble det sendt 122 prosent flere henvendelser på båtannonser enn samme uke i fjor, så folk er på kjøper'n. I april ble det solgt 108 prosent flere båter enn i fjor, og i mai ligger vi an til å få en enda litt sterkere vekst, sier Ryhjell.

Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler i FINN motor. Foto: Caroline Roka / Finn

Finn har også opplevd det de beskriver som «formidabel» interesse i bobilmarkedet. I privatmarkedet er det hos Finn så langt i mai signert 110 prosent flere digitale kjøpekontrakter for bobil enn i mai i fjor.

– Bobil er en glimrende ferieform for de som ønsker å oppleve mye flott, norsk natur på kort tid. Dette er det helt tydelig at mange har innsett.

Bilmarkedet fikk en nedgang da Norge stengte ned 12. mars. Fra 26. mars snudde trenden.

– Siden midten av påskeuken har vi hatt trafikkvekst kontra i fjor, og forrige uke så vi en vekst på mer enn 23 prosent. Det er helt klart at mange har besluttet å gjøre alvor av planene om bilkjøp likevel, sier Ryhjell.

Unngå for lang nedbetalingstid

Å ta opp lån for å kjøpe bil, bobil eller båt er som regel ikke det mest økonomiske du kan gjøre. Lene Drange, som er økonomisk rådgiver og programleder i TV3-programmet Luksusfellen, sier du hvert fall bør la være å låne 100 prosent av verdien.

– Du bør helst ha minst 20-30 prosent av verdien i egenkapital. Det er viktig å tenke på at verdifallet er stort i begynnelsen, særlig om du kjøper nytt. Plutselig ender du opp med et lån som er større enn verdien på det du har kjøpt, advarer Drange.

Med lave renter er det for tiden ganske billig å låne, og du kan derfor få et lån med svært lave månedlige kostnader.

– Men velger du lang nedbetalingstid, må du huske at det etter hvert vil bli mye å betale i renter, sier Drange.

– Tenk over hvordan du skal finansiere kjøpet av bil eller båt. Har du anledning, kan det lønne seg å låne opp mer i boliglånet. Det er mye penger å hente på å finne den billigste måten å låne på.

Pass på renten

Drange oppfordrer sterkt til å prute på renten når du tar opp lån. Vær hard når du forhandler, og ikke vær konfliktsky.

– Sjekk hvilke renter som tilbys gjennom Finansportalen, og vær streng. Dette gjelder alle lån du skal ta opp.

Mange har lave kampanjerenter på caravan og båt for tiden. Før du bestemmer deg for at du skal ta opp et lån, bør du undersøke hvilke muligheter som finnes.

– Ikke bare ta opp lån hos forhandleren du kjøper fra. Hør helst med tre banker før du bestemmer deg. Be også om at de fjerner etableringsgebyret, råder Drange.

Tenk over om du trenger å kjøpe nytt, eller om du i stedet kan kjøpe brukt. Det er lurt å ikke la seg rive med på utstyrsfronten og inkludere alle mulige duppeditter som egentlig ikke er nødvendig.

– Å kjøpe bil er et pengesluk uansett. Har du råd til eie en bil, er det helt fint, men vær bevisst på kostnadene. Husk å aldri låne mer enn du vet du vil klare å betale tilbake.

– Ville vært forsiktig

En konsekvens av koronaviruset er at det har blitt et større skille mellom folk økonomisk, mener Drange. Mens noen har fått bedre økonomi, går det dårligere med andre.

– Situasjonen kan være veldig dramatisk for de som er permittert, mens de som har beholdt jobben kan oppleve å ha større kjøpekraft. Det er også et skille mellom de som eier bolig, som kan få avdragsfrihet på lånet, og de som leier, som dermed ikke kan redusere husleien, sier Luksusfellen-programlederen.

Det går hardest ut over de som er permittert og leier bolig. Har du en trygg arbeidsplass, kan det derimot være gode tider med lave renter og lavt forbruk. Drange mener man uansett bør tenke seg om to ganger før man tar opp et dyrt billån.

– Samfunnet åpner opp igjen og økonomien går bedre. Men fortsatt er det mange bedrifter som lider, og det er vanskelig vite hvordan økonomien vil se ut i tiden framover. Derfor ville jeg vært forsiktig med å ta opp store lån nå, sier Drange, og fortsetter:

– Du vet ikke hva som skjer om et halvt år, og hvis det plutselig går dårlig, kan du havne i en situasjon hvor du må kvitte deg med en dyr bil på samme tid som alle andre.

Dyr oppussing

Mens samfunnet åpnes mer opp, er det enkelte som nå kan føle seg litt nyrike. Flere har fått feriepenger og skattepenger, og etter å ha vært mye hjemme, kan man synes litt synd på seg selv.

– Det kan være en farlig kombinasjon, hvor det er lett å bruke litt mer enn man burde, sier Drange.

Mange vil bruke sommeren på oppussing. Her gjelder det også å passe på.

– Oppussing blir nesten alltid dyrere enn man har tenkt. Jeg tror nesten ikke jeg har møtt noen som har klart å holde budsjettet, hvis de i det hele tatt har hatt et budsjett.

Når du kjøper utstyr til å pusse opp, bør du bruke litt tid på å finne gode tilbud, og ikke bare vandre inn i nærmeste butikk og kjøpe det første og beste.

– Ha en plan og gjør god research på forhånd om hva du trenger og hvor du skal kjøpe det, sier Drange, før hun understreker:

– Man skal selvfølgelig bruke litt penger og kose seg når sommeren kommer. Bare pass på å også sette av litt penger – det beste er en god kombinasjon.