Dette «hamstrer» vi til koronasommeren

Koronaviruset har kastet om på sommerplanene til de fleste. Utenlandsreiser til populære sydendestinasjoner eller fjerne, eksotiske strøk er satt på vent, og ferien skal tilbringes i Norge.

Ifølge en representativ undersøkelse Klarna har gjennomført skal flere enn halvparten av alle nordmenn tilbringe mesteparten av sommerferien hjemme. Det setter sitt preg på hva nordmenn handler inn til årets sommermåneder.

Salget av produkter til hus, hjem og hage i april og mai har mer enn doblet seg sammenlignet med samme periode i fjor.

– Den voldsomme veksten vi har sett innenfor netthandelen, spesielt innenfor denne kategorien, tyder på at nordmenn i langt større grad rigger seg for en sommerferie hjemme i år, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Kjøpte hårsakser og bakeboller

Statistikk fra Klarnas norske nettbutikker viser at kategorien hus, hjem og hage i perioden 1. april til 17. mai økte med 107 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det skal være maksimalt koselig på verandaen eller i hagen. Vi unner oss dyrere produkter med ferie- og skattepenger, som vi ellers ville brukt på en sydentur, sier Elvestad.

Markedssjef Trygve Haldorsen i Jernia forteller om et «eventyrlig salg» i april og mai. Spesielt har maling og annet utstyr til å fikse opp hjemme hatt stor oppgang.

– Det er veldig mange som har fått mye tid hjemme. Folk oppgraderer verktøy og kjøper alt mulig til hagen, sier Haldorsen.

Midt i den verste koronaperioden kjøpte folk blant annet hårsakser, brødformer, stekepanner og kasseroller, forteller Haldorsen. Frisørsaks hadde 450 prosent økning i salget, mens brødformer og bakeboller hadde henholdsvis 180 og 170 prosent økning.

– Forbruket dreide seg i stor grad om praktiske ting og produkter for å ta vare på hjemmet. I maling- og oppussingskategorien har vi hatt en vekst på over 75 prosent. Dette er i utgangspunktet en kategori vi er veldig store på, så det er en betydelig økning, sier Haldorsen.

Gressklipper og grill

Nordmenn har nå begynt planleggingen for sommeren, og da er det andre produkter som ikke overraskende har blitt populære.

– Salget av hagemaskiner er opp med 160 prosent. Vi ser også en stor oppgang for andre «fikse i hagen»-utstyr, som vanningsutstyr, hageredskap, ugress- og skadedyrsbekjempelse og gress- og kantklippere, sier Haldorsen.

Det er ikke bare fiksing nordmenn skal gjøre ute, de skal også hygge seg.

– Vi ser at grillsalget går kjempebra. Folk skal være mer hjemme, og da vil de kose seg og ha det fint. Bålpanner har hatt hele 450 prosent økning, og for griller har vi hatt 50 prosent vekst til nå, til tross for kaldt vær, sier Haldorsen.

Boblebad og pizzaovner

Noen andre som har opplevd en kraftig økning i salget under koronaperioden er Mspa. Med rundt 250 prosent økning i salget av boblebad, pizzaovner og utedusjer, er det tydelig at nordmenn vil unne seg litt ekstra i sommer.

– Hele Norge skal feriere hjemme i år, og vi opplever en eksplosiv vekst. Det er tydelig at folk investerer i velværeprodukter, sier Hugo Grimsrud i Mspa.

I april i år hadde bedriften en omsetningsøkning på 190 prosent sammenlignet med april i fjor.

– I år er det ikke mulig å reise til syden, og ferien skal tilbringes på «Los terrassos». Vi har hatt litt flaks ved at vi har den posisjonen vi har, sier Grimsrud.

Oppussing og hagemøbler

Etter at mye har vært stengt under koronakrisen, har nordmenn begynt å bruke mer penger igjen. Konserndirektør for personmarked Ingjerd Blekeli Spiten i DNB forteller om økt optimisme i befolkningen.

– Nå begynner vi å handle igjen. Omsetningen i mange butikker falt fullstendig i mars, og nå ser vi at flere begynner å komme seg opp på normale nivåer igjen, sier Spiten.

Folk handler klær igjen, og kjøper generelt ting til seg selv. Mange har fått skattepengene sine, og kanskje brukes en del av de pengene som skulle vært brukt på årets utenlandsferie heller på andre ting.

– Nordmenns forbruk viser at veldig mye penger legges i hjem-kategorien, som inkluderer oppussing, hagemøbler, byggevarer, og så videre. Alt som handler om å gjøre det fint hjemme, sier Spiten.

Sport og fritid

Klarnas undersøkelse viser at vi har tro på at vi går bedre tider i møte. Syv av ti mener økonomien deres det neste halvåret vil være bedre eller like bra som nå.

– Når den årlige sydenturen, festivaler og lignende for mange ikke kan gjennomføres som vanlig, samtidig som inntekten er noenlunde lik, er det helt tydelig at mer penger enn vanlig går med til innkjøp av produkter som man ellers kanskje ikke ville ha prioritert, sier Elvestad.

Selv om Klarnas undersøkelse viser at flertallet ser for seg sommerferie hjemme, er det også flere som planlegger å feriere i eget land. Mens 28 prosent ønsker å tilbringe det meste av sommerferien på en hytte eller ferieleilighet, planlegger 15 prosent en bilferie. 1 av 10 skal feriere i skog og mark i telt eller lignende.

– Nettsalget innenfor sport og fritid har vært jevnt økende siden koronatiltakene ble innført. Det er nok mange som i år legger seg i en hengekøye eller slår opp telt med familien i skogen eller ved sjøen for første gang, sier Elvestad.