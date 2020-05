Hagen: Interessert i kryptovaluta, men «teknologisk tilbakestående»

Få dager etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, forklarte Tom Hagen til politiet at han er «teknologisk tilbakestående». Om han var yngre, ville han investert i kryptovaluta, forklarte han.

Det får TV 2 opplyst.

Samtalen ble initiert av politiet fordi de ønsket å vite mer om Hagens kompetanse på kryptovaluta.

Få dager i forveien, 31. oktober 2018, hadde Hagen selv ringt politiet og varslet om at kona var forsvunnet. Igjen lå et trusselbrev med krav om ni millioner euro betalt i kryptovalutaen Monero.

I samtalen med politiet forklarte Hagen at han ikke har noen kjennskap til Monero. For øvrig er han genuint interessert i kryptovalutaer, men han mangler kompetanse, sa han.

I samtalen påpekte Hagen blant annet at han bruker en eldre Nokia, fordi han ikke likte smarttelefonen han tidligere hadde hatt. Han brukte videre betegnelsen «teknologisk tilbakestående» om seg selv.

Skriver for hånd

Tidligere har også venner og familie overfor TV 2 påpekt at Hagen er lite teknologisk anlagt.

Blant annet foretrekker han å skrive for hånd fremfor å bruke datamaskin, ifølge lillebror Sverre Hagen.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth. Han nekter straffskyld, og lagmannsretten løslot ham fra varetekt fordi de ikke mente politiets beviser ga skjellig grunn til mistanke.

Også en mann i 30-årene er siktet i saken. Mannen, som nekter straffskyld, har av flere medier blitt omtalt som «kryptomannen» fordi politiet mener han har kompetanse på kryptovaluta.

I samtalen med politiet få dager etter forsvinningen ble «kryptomannen» et tema, ifølge TV 2s opplysninger. Som VG tidligere har skrevet, husket ikke Hagen mannens navn i sin første kontakt med politiet.

Ble aldri en avtale

Hagen forklarte at han var blitt introdusert for mannen et drøyt år i forveien. Mannen ønsket Hagens hjelp til å starte et firma som skulle drive med Bitcoin, verdens mest utbredte kryptovaluta.

De to hadde en flere møter i løpet av en periode på rundt 18 måneder, forklarte han.

Hagen var interessert i innsalget fra «kryptomannen», men det kom aldri i stand noen avtale, får TV 2 opplyst. Mannen hadde angivelig bedt han om å investere flere millioner, men det mente Hagen var uaktuelt.

I løpet av samtalen fikk også Hagen noe informasjon fra politiet om hvordan Monero fungerer og hvordan han kunne gå frem for å betale løsepengekravet, dersom han på noe tidspunkt skulle ønske det.

Vil se nærmere på kompetansen

TV 2 har spurt Haris Hrenovica, som er påtaleansvarlig i Hagen-saken, om hvordan politiet ser på Tom Hagens kompetanse hva gjelder kryptovaluta.

– Dette er et spørsmål som vi gjennom etterforskingen ønsker å belyse nærmere, svarer han.

– Hvor sentral er Hagens tekniske kompetanse for etterforskningen?

– Siktelsen gjelder medvirkning til drap. Etter politiets oppfatning er siktedes tekniske kompetanse dermed ikke avgjørende for forøvelsen av den straffbare handlingen eller en eventuell påfølgende villedning.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har ikke ønsket å kommentere denne saken.