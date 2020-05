– Ønsker å si til barna mine at det mamma har gjort er lovlig

– Det var et godt begrunnet valg. Jeg var singel, 39 år og ønsket meg veldig barn, men jeg hadde ikke en mann, sier Liv Anne Furmyr(42).

Ålesunderen har alltid ønsket seg barn og i 2017 fikk hun sitt første barn gjennom assistert befruktning for enslige utført i utlandet. Nå er hun gravid igjen, med samme donor.

– Jeg har samme åpne donor slik at begge barna får samme tilhørighet og kan velge om de vil ta kontakt i fremtiden, sier Furmyr til TV 2.

Klokken tikket

Hun tok valget om å reise ut for å bli gravid etter å ha gjort grundige vurderinger og drøftet det med familie og helsepersonell.

– Jeg hadde jo ikke drømt om å være alene med barn, planen var jo å finne en mann å få barn med, men når det ikke ble slik måtte jeg løse det på en annen måte gjennom å reise utenlands for å bli gravid før jeg ble for gammel, sier 42-åringen.

Furmyr flyttet også tilbake til hjembyen og sa opp drømmejobben for å sikre seg og barna et nettverk.

– Jeg er alene på papiret, men jeg har ressurser og familie rundt meg som stiller opp og jeg er ikke alene om å følge opp min sønn, sier hun. Og hvis jeg skulle bli syk har jeg mange som kan trå til med hjelp og støtte.

Hun erkjenner likevel behovet for en mannsrolle i barnas liv.

– Mange mener jo at det trengs en mannsrolle i livet vårt og det er jeg enig i. Men en mannsrolle trenger ikke være en pappa-figur, det kan være onkler eller bestefar og det blir litt hva man gjør det til, sier Furmyr.

ALENEMOR: En mannsrolle trenger ikke være en pappa-figur, sier Furmyr. Foto: Per Christian Dyrø, TV 2

Avgjør om det er lovlig

Tirsdag behandler Stortinget endringer i bioteknologiloven.

– Jeg frykter at de politikerne som er usikre på hva de skal stemme i morgen tenker at de ikke tør å stemme for dette, at de bare går for slik vi har hatt det før, sier Furmyr som peker på at assistert befruktning for enslige er tillatt i flere land i Europa.

Stortingsflertallet med Ap, Sv og Frp har innstilt på assistert befruktning for enslige skal bli lovlig i Norge.

For Furmyr får det betydning om politikerne godkjenner den familieformen hun lever i.

– Det vil være utrolig viktig for meg og barna mine at dette blir lovlig. Da kan jeg fortelle dem at det mamma har gjort er lov i det landet de bor i og det har stor verdi for meg, sier Furmyr til TV 2.

Drømmer om en mann

Til høsten venter Furmyr sitt andre barn.

– Det blir jo krevende å takle våkenettene alene. Men det skal jeg klare. Jeg har tatt dette valget helt frivillig med et ønske om at min sønn skal få et søsken og jeg står for det jeg har gjort, sier hun til TV 2.

– Drømmen er jo fortsatt å finne en mann, jeg har ikke gitt opp det og jeg er sikker på at det finnes en partner der ute som kan være der for meg og mine barn.