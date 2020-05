Jakten på den forsvunne medaljen

Se serien «10 år med hockey på TV 2» eksklusivt på TV 2 Sumo!



Fra 2010 til 2017 ble Stavanger Oilers norgesmestere sju ganger. Fra 2012 til 2017 tok de seks strake titler. I samme periode ble siddisene seriemestere fire ganger. I tillegg kommer tittelen fra årets sesong som ble avsluttet etter grunnspillet pga. koronakrisen.



I dagens episode av «10 år med hockey på TV 2» får vi et gjensyn med noen av profilene fra storhetstiden. Samt innblikk i kulissene i blant annet den nye DNB Arena og noen gamle gode minner fra tidligere trener Petter Thoresen. Tidligere Stavanger Oilers-spiller Lars-Peder Nagel er gjest via Skype der han blant annet forteller om medaljen som forsvant i feiringen etter et av mange NM-gull.



– Den kom vel til rette til slutt hvis jeg ikke husker helt feil. Men det er klart forbundet deler jo ut medalje uten snor til å ha den rundt halsen. Og du er jo i en lykkelig tilstand når du vinner NM-gull så det er ikke alltid lett å holde orden på det. Men det ble fem NM-gull, ett med Frisk Asker og fire med Stavanger Oilers, sier Nagel.



Stavanger Oilers satset knallhardt i flere år for å nå toppen av norsk ishockey. Men det tok sin tid før Nagel og siddisene fikk oppleve suksess.



– Jeg kom i 2006 da hadde Oilers vært i NM-finale for første gang. Tapte vel fire strake kamper mot Vålerenga om jeg ikke tar feil. Jeg tenkte at naturlig progresjon for klubben var da å tape en NM-finale og vinne en NM-finale, og at jeg skulle dra hjem etter det.



Men slik ble det ikke og Nagel ble værende i Stavanger. Der ventet noen utfordrende år.



– Det var tre tøffe år de tre første årene. Vi satset hardt. Eierne våre investerte mye penger i oss. Avisene skrev mye om oss. Men vi presterte ikke på det nivået vi skulle. Så gjorde vi noen endringer før 09/10-sesongen. Vi hentet blant annet Petter Thoresen som trener. Men det fortsatte å gå dårlig.



Men så snudde det for siddisene. Og det ble starten på en eventyrlig opptur.



– Rundt juletider etter en veldig veldig tøff høst så klarte vi å snu den sesongen om til å bli en suksessesong med et NM-gull i 2010 på hjemmebane i Siddishallen. En fantastisk opplevelse etter mange magre år, avslutter Nagel.



