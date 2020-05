Venstre-topp åpner for å trosse egen regjering

Helsepolitisk talsperson for Venstre, Ketil Kjenseth, åpner for å stemme mot egen regjering for å sikre endringer i bioteknolgiloven, melder Dagbladet.

Kjenseth sier han vurderer å bryte stemme imot egen regjering når forslagene om endringer i bioteknologiloven kommer til behandling på Stortinget i morgen, skriver avisen.

- Jeg har varslet stortingsgruppa i Venstre om at dette er en krevende sak for meg. Lojaliteten til regjeringsprosjektet veier tungt, men ved å stille med full gruppe, har KrF gjort dette til et samvittighetsspørsmål for hver enkelt representant. Det må jeg forholde meg til, sier Kjenseth til Dagbladet.

Stortingsrepresentanten fra Venstre har ikke bestemt seg ennå, og vil se an de løse forslagene som skal leveres før klokken 10 i morgen, før han tar en beslutning.

Kjenseth sier han er fullt på linje med forslagene til endringer i bioteknologiloven som Ap, SV og Frp har fremmet.

– Som medlem av helse- og omsorgskomiteen har jeg kjempet for å få gjennomslag for disse spørsmålene i flere år. Jeg stiller meg bak alle forslagene i avtalen som Frp, Ap og SV har inngått.

Partifelle Jon Gunnes ville også stemt for endringene i bioteknologiloven, om han skulle stemt etter egen overbevisning.

– Hvis jeg skulle stemt med hjertet så hadde jeg stemt for endringene i loven, men nå har vi i stortingsgruppa blitt enige om å stemme i tråd med Granavolden-plattformen, og med det ta en for laget, sier Gunnes til TV 2.

– Bruser med mange fjær

At Stortinget i morgen også etter planen skal debattere en mulig løsning for å hente ut flyktninger fra Moria-leiren i Hellas, kan også påvirke Kjenseths vurdering.

– Dersom KrF kjører sitt eget løp i Moria-saken og fremmer et eget forslag i salen, så vil det også kunne spille inn. For da minner dette mer om egenmarkeringer enn om lojalitet overfor et felles regjeringsprosjekt. De bruser med mange fjær nå – i ren egeninteresse.