Sjokkerer fansen etter dette

De verdenskjente Kardashian-søstrene er ikke fremmed for kritikk, og møtes ofte med anklager om både bilderetusjering og plastisk kirurgi. For få uker siden ble Kylie Jenner fersket i å slette et kraftig retusjert bikinbilde. Sist ut er derimot storesøsteren hennes, Khloe Kardashian.

Etter å ha postet tre ferske bilder av seg selv på Instagram fredag ettermiddag, med mørkere hårfarge og solbrun hud.

Bildene har i skrivende stund over 5 millioner likerklikk. Men kommentarfeltet koker. Flere mener superstjernen har lagt seg under kniver - eller om ikke annet, drevet med heftig bilderetusjering.

Ugjenkjennelig

Superstjernen har endret sveis gjentatte ganger i løpet av karrieren som realitykjendis, men denne gangen er det ansiktet som tar oppmerksomheten fra den nye hårfargen. Enkelte brukere på Twitter mener nemlig ansiktet er så kraftig redigert at Kardashian er helt ugjenkjennelig.

En av følgerne hennes har kommentert: «Hvem er det, og hvor er Khloe?!»

Det er særlig de ujevne øynene som gjør at fansen reagerer så sterkt på det mange kaller overdreven bilderedigering.

De sjokkerende bildene førte til at Khloe Kardashian ble gjenstand for en bølge av memes som latterliggjør endringene i utseendet hennes. En Twitter-bruker poengterer at Kardashian forhåpentligvis ikke bruker Afotogjenkjennelse for å få åpnet iPhonen sin.

I hope Khloe Kardashian doesn't have a Face ID security on her iPhone... pic.twitter.com/qUlmNiXjIq — Taskmaster (@justlvngmybstlf) May 23, 2020

Andre mener hun har retusjert ansiktet så kraftig at hun på bildene ligner på sin egen bestevenninne, Malika Haqq.

I saw Khloe Kardashian’s new face and I swear, I thought that was Malika. Wtf girlll...just pick a face and stop confusing us. — Debbie Williams 黛比·威廉斯 (@Debbs_Williams) May 23, 2020

Kardashian selv har foreløpig ikke kommentert den voldsomme stormen av kritikk som fulgte etter at hun publiserte de nye bildene. For kort tid siden skrev hun på Twitter i forbindelse med en annen mediestorm, at hun prøver å holde seg unna sosiale medier for tiden.

– Jeg er ikke noe særlig på sosiale meider for tiden, og en av hovedgrunnene til det er de kvalme og sårende tingene folk sier, skriver hun på Twitter 13. mai. Siden den gang har det vært stille fra stjernen.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Kardashian anklages for kraftig bilderetusjering. I april publiserte hun en serie bilder av seg selv og datteren, True Thompson. Da mente følgerne hennes at hun rett og slett hadde blitt avhengig av ansiktsredigering.

Men sist det virkelig tok av på 31-åringens Instagam-konto var på senhøsten i fjor. Da ble det påpekt at Kardashian hadde redigert datterens øyefarge fra svart til blå. Det likte ikke følgerne hennes.

En bruker kommenterte: «Dere er begge vakre. Dere trenger ikke den typen filter,» mens en annen mente at det hele rett og slett var skremmende:

«Er ikke disse redigerte øynene noe av det skumleste du noen gang har sett? Hvorfor gjør hun dette?», skrev Instagram-brukeren.

Den voldsomme kritikken førte til at Kardashian valgte å skru av kommentarer på Instagram. Likevel har hun aldri kommentert anklagene om bilderetusjering.