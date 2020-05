Tarjei (29) har kreft – nekter å motta medisinsk behandling

Høsten 2015 fikk Tarjei Theo Flove (29) beskjeden de aller fleste frykter mest. Han fikk påvist kreft. For hans del startet det hele i 2014.

– Jeg skjønte at jeg hadde drømmer og mål jeg hadde lyst til å oppnå, men jeg var komfortabel. Jeg hadde det veldig lett og enkelt og jeg måtte være ærlig med meg selv, og jeg skjønte at frykt og smerte motiverte meg. Jeg hadde et veldig ærlig øyeblikk med meg selv hvor jeg sa til universet: «Gi meg et spark bakfra i retning drømmene mine - noe som trekker meg framover», forteller han til God morgen Norge.

Et halvt år senere kommer han hjem fra en ferie i USA. Han oppdager at han har et utslett bak høyre kne, og en liten, men synlig kul på halsen.

– Jeg gikk med dette i cirka et halvt år før jeg valgte å spørre legen om det.

Historien til Tarjei ble først fortalt i VGTV-dokumentarserien «Tarjeis eksperiment».

Se hele intervjuet øverst i saken.

Tok beskjeden med knusende ro

Hos legen var det ingen tvil. De kunne fortelle at han med 90 prosent sikkerhet hadde lymfekreft, nærmere bestemt Hodgkins lymfom.

– Dette høres sikkert merkelig ut for mange, men dette var en ganske surrealistisk opplevelse, fordi i det øyeblikket kjente jeg igjen følelsen.

STOLER PÅ DET NATURLIGE: Tarjei Theo Flove ønsker å spise og tenke seg frisk, og har prøvd det meste av naturlige kurer. Foto: Privat

Tarjei forklarer at da han fikk denne beskjeden, dukket det opp et minne. Han ble dratt tilbake til den gangen for ett år siden, hvor han satt på gutterommet og ba om et spark fra universet.

– Jeg hadde ingen peiling på at dette kom til å være kreft, men jeg ba om dette. Jeg ba om en opplevelse, men jeg ba ikke om å dø. Men jeg ba om noe som ville skyte meg framover i retning av å inspirere andre mennesker og kunne bidra med noe til verden. Jeg ble entusiastisk, blandet med at jeg måtte konfrontere en dødsfrykt som var der.

Gode sjanser for å bli frisk

Ifølge Kreftforeningen, er behandlingsresultatene ved Hodgkins sykdom, som ofte består av cellegift og strålebehandling, svært gode. Nærmere 90 prosent av pasientene blir friske.

Likevel bestemmer Tarjei seg raskt for å takke nei til denne behandlingen. Han ønsker heller å spise og tenke seg frisk – og er villig til å gå langt for det han tror på. Til nå har han prøvd utallige alternative behandlinger og naturlige medisiner. Deriblant froskegift, cannabisolje, urter, brokkoli, druefaste og akupunktur – for å nevne noe.

– Det gjør meg i manges øyne naiv, kanskje idiotisk og hos andre er det noen man ser opp til eller har lyst til selv. Men for meg handler det om at jeg føler det jeg føler, sier han og fortsetter:

– Da snakker jeg ikke om de irrasjonelle og spontane følelsene hvor man blir styrt av frykt, men det er et internt kompass og et GPS-system som forteller meg hva som er riktig for meg her og nå.

29-åringen forteller at når han får svaret på det, stiller han ikke så mange spørsmål, han bare gjør det. Likevel påpeker han at svaret først kommer når han har studert alle synsvinkler, utfall og lyttet til både seg selv og legene.

– Livsfarlig

En av disse legene Tarjei har lyttet til, er Gustav Lehne, kreftlege ved Radiumhospitalet. Han har fulgt Tarjei sin reise tett de siste årene.

Gustav mener det Tarjei driver med er livsfarlig.

– Det som er farlig er å unnlate og gi virksom behandling, for det har vi. Hodgkins lymfom er en nokså langsomt utviklende sykdom, så det kan gå måneder og år før man ser retningen av den. Men den kommer ubønnhørlig, sier han og legger til:

UENIG: Kreftlege ved Radiumhospitalet, Gustav Lehne, fraråder andre å gjøre det samme som hans pasient Tarjei. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

– Vårt ønske er å behandle pasienter så tidlig som mulig. Det gir mindre behandling, mindre bivirkninger, mindre langtidseffekter. Så det er mange gevinster ved å være tidlig ute.

Kreftlegen påpeker at han lytter til Tarjei og respekterer at han har et annerledes syn på livet. Likevel mener han at han ikke har gjort riktig valg.

– Hva er ditt forhold til alternativ medisin?

– Jeg må si at det er mange kvakksalver der ute og mange av dem skal tjene penger på folk i en hjelpeløs situasjon og det er ikke særlig pent. Vi er heldige i Norge som har et veldig godt helsevesen og det er nesten gratis. Man kan få veldig avansert behandling for vanskelige sykdommer og veldig ofte bli frisk. Det ser jeg fra mitt daglige arbeid, sier han.

Nær døden

Selv om Tarjei motsier seg legenes råd i en lang tid, skjer det en helomvending i 2019. Tarjei blir dødssyk og tilbringer mesteparten av tiden i sengen. Han blir derfor innlagt på Vestre Viken i Bærum og for første gang takker han ja til å få hjelpen han trenger.

PÅ CELLEGIFT: Med cellegift ble formen til Tarjei vesentlig bedre på kort tid. Han la på seg igjen og fikk tilbake energien. Foto: Privat

– For det første hadde jeg denne enorme støtten fra legene bak meg. Som Gustav alltid har sagt, så er de tilgjengelige for meg, noe som er et ekstremt privilegium. Men det som skjedde var at jeg fikk en følelse.

Han forteller også om et møte med en lege med navn Frode. Han ga han et ultimatum, og Tarjei følte for første gang at han møtte en lege som respekterte han uansett hva han valgte.

Legen sa at dersom Tarjei mandagen etter tok han i hånden, betydde det at han ville ta cellegift. Dersom han ikke gjorde det, betydde det at han ikke ønsket det. Legen sa at det var greit uansett hva han valgte.

– Den helgen tenkte jeg mye og det var noe i meg som var veldig lei det psykiske og fysiske slitet. Kroppen var veldig sliten etter de siste tre månedene. Jeg tok han i hånden den morgenen 1. april og sa ja takk. Nå tar jeg cellegift, det føles riktig. Nå åpner jeg denne mørke boksen, minnes Tarjei.

Tilbakefall

Etter flere runder med cellegift, blir Tarjei omsider erklært kreftfri i august 2019. Familien, som har hele tiden ønsket at Tarjei skulle ta imot hjelp, var nå i lykkerus – inkludert han selv.

Men i januar i år får han et tilbakefall.

Selv om han ble tilnærmet frisk etter forrige runde med cellegift, velger han nå nok en gang å takke nei til medisinsk behandling. 29-åringen ønsker å fullføre prosessen om å bli frisk på naturlig vis.

ØNSKER IKKE Å DØ: Nå lever Tarjei med lymfekreft. Selv om han ønsker å gå sine egne veier, innrømmer han at han ikke ønsker å dø. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

– Jeg har fått så mange spørsmål om hvorfor, men det er vel noe i meg, da. Jeg har sett for mye. Jeg kommer fra en helt annen bakgrunn og jeg har menget meg med folk som har gjort alt mulig rart for det alternative. Jeg har møtt for mange mennesker som jeg har sett blitt friske. Jeg vet for mye og jeg må vite at jeg har dedikert meg til en prosess og gjennomført den, slik at jeg vet med meg selv at jeg har gjort alt jeg kan gjøre.

Kreftlege Gustav påpeker at deres dør alltid står åpen og at de til en hver tid står klare for å gi den behandlingen som Tarjei trenger for å bli frisk.

– Det er fortsatt gode muligheter for å bli helt frisk. Men det er klart at ved et tilbakefall er mulighetene svakere enn hva de var i første runde. Så det er en forskjell, absolutt.

Gustav har hatt over 10.000 pasienter med kreft i løpet av sin karriere. Han irettesetter Tarjei, og forteller at svært få blir friske av alternativ behandling, eller spontan helbredelse av kreft, som det også kalles for.

– Man regner med at det forekommer i én av 100.000 tilfeller. På verdensbasis er det 100.000 nye tilfeller av Hodgkins lymfom hvert år og det er nå publisert 16 tilfeller av spontan helbredelse hvorav én er genuin, slik jeg kan lese det.

Ønsker ikke å dø

Selv om Tarjei går sine egne veier – vel vitende om hans dårligere prognoser, forteller han at han ikke ønsker å dø.

– Jeg er nok mer redd for å dø enn før jeg tok cellegift sist gang. Det er fordi jeg nå har ofret så mye for å leve videre. For meg personlig er det ikke et stort problem. Når det kommer til familien og måten det kan påvirke dem, er det en ganske betydelig situasjon.

Han innrømmer at han ikke er like skeptisk mot cellegift nå som det han var før, og forteller at han kommer til å gjøre det som er nødvendig for å overleve.