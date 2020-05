Slik blir sommerværet: – Særlig én måned peker seg ut

Med utreiserestriksjoner er det mye som tyder på at ferien blir tilbrakt i Norge for de aller fleste. Norge er kjent for vekslende vær, og det vil det også bli i sommer, skal vi tro langtidsmeteorologen.

Roar Teigen, langtidsmeteorolog ved StormGeo, bruker historiske værsystemer og hvordan atmosfæren har oppført seg tidligere for å kunne spå årets sommervær.

Tallene gir optimisme, særlig for én måned.

– Enkelte modeller og kart viser at den første sommermåneden, altså juni, blir mest sannsynligvis den fineste og beste i årets sommer, sier meteorologen.

Det vil være umulig å si eksakt hvilke dager som solen vil steke over landet i juni, men at det vil bli sol, det blir det.

– Prognosene som vi sitter med, tilsier at det blir en god sommermåned hvor det kommer lengre perioder med fint vær i store deler av landet, sier Teigen.

– Det vil være mange dager med over 20 grader på dagtid i Sør-Norge, poengterer Teigen.

Klimaforsker: – Ikke forvent 2018-sommeren

Klimaforsker Erik Kolstad ved NORCE og Bjerkenessenteret bruker datasystemer for å beregne været. Han sier de regner ut i fra et gjennomsnitt de siste 25 årene tilbake for å se hva som er normalen.

I likhet med meteorologen fra StormGeo sier han at det så langt er juni som kommer best ut.

ANALYSER:: Klimaforsker Erik Kolstad har regnet seg frem til sommerværet i juni. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Varslene tyder på at det blir både kaldere og varmere i juni enn det som har vært vanlig de siste 25 årene, det spørs hvor man befinner seg i landet. I Sør-Norge blir det varmere, mens i Nord-Norge blir det litt kaldere, forteller Kolstad.

Klimaforskeren antyder at Sør-Norge vil bli opptil én grad varmere enn tidligere år, mens Nord-Norge blir opptil én grad kaldere enn normalen.

Til sammenligning lå super-sommeren 2018 fem grader over normalen. Kolstad er forsiktig med gi folk forhåpninger når han sier juni blir den beste måneden.

– Det virker som om folk tenker at sommeren 2018 er normalen på en god sommer; det er det ikke. Så langt er det ingenting som tyder på at vi kan forvente det i år, sier klimaforsker Kolstad.

Skyer i juli

Når man går inn i juli kan det derimot se ut som om skyene kommer til å prege himmelen i større grad enn i juni.

– Juli ser det ut til at vi får et typisk sommervær hvor det er en god miks av fint og dårlig vær. I beste fall kan juli bli en normal måned, men det ser ut til at blir litt våtere i juli enn normalt, sier Teigen ved StormGeo.

Til tross for at juli kan bli spådd litt våtere enn tidligere, er det ikke helmørkt for måneden. Hadde du håpet på å slikke litt sol i juli, vil det være mulig.

– Selv om det er litt mer nedbør, så vil det komme perioder med sol i juli også. Forskjellen er nok at periodene med sol er kortere. Generelt i juli vil temperaturene ligge på stort sett over 20 grader, forteller Teigen.

Ved NORCE sier klimaforsker Kolstad at temperaturene vil ligge som normalt fra tidligere somre.

– Det er foreløpig veldig usikkert hva som skjer i juli. Det tallene viser så langt, er at det ikke blir noe særlig varmere eller kaldere i landet for juli og august, sier Kolstad.

Vekslende i august

Har du lagt ferien til august, kan det se ut som om det blir litt dårligere vær enn juni og juli.

– Over til august så er det få signaler på at det skal bli en god måned for det folk definerer som en fin sommer med mange dager på rad med sol. En soldag her og der, men lange fine perioder med sol er lite sannsynlig. Det blir nok potensielt en litt dårligere august, sier Teigen.

– Det er foreløpig meldt typisk norsk vær med vekslinger. Det er ingen utslag for bra eller dårlig sommer. Samme gjelder nedbøren, hvor det er for tidlig å si noe helt sikkert, men det ser ut til å være rundt normal på en normal sommer, sier Kolstad.