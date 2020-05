Derfor vil de gjenåpne saken mot «Danmarks verste massedrapsmann»

1. september 1973 står Hotel Hafnia i København i full fyr. 35 personer mister livet, deriblant fem barn. I Danmark omtales mordbrannen som den verste i nyere tid.

Syv år senere, i 1980, blir 15 år gamle Anette Møller Thomsen funnet tilsynelatende slått i hjel på stranden på den danske øyen Fanø. Hun blir funnet av sin egen far.

35 personer mistet livet i hotellbrannen i København. Foto: NTB scanpix

I 1985 blir en mann ved navn Erik Solbakke Hansen arrestert og mistenkt for å ha satt fyr på et tog på Hillerød stasjon i nærheten av København.

Solbakke Hansen, som hadde en målt IQ på lik linje med en åtteåring, tilstår togbrannen.

Den psykisk utviklingshemmede mannen havner på den lukkede institusjonen Kofoedsminde. Dette blir starten på en lang periode med politiavhør og en rekke tilståelser.

Etter fire år har han tilstått nok til å aldri slippe ut igjen.

Dømt uten bevis eller vitner

I 1989, 13 år etter Hotel Hafnia-brannen, blir Solbakke Hansen dømt til tvungen psykisk helsevern for mordbrann, drap og togbrann – samt 26 andre ildspåsettelser hvor to personer mistet livet.

Dette til tross for at det verken finnes tekniske bevis eller øyevitner som kan plassere Solbakke Hansen på de mange ulike åstedene. Han blir dømt på bakgrunn av sine egne tilståelser.

I avisene blir bilder av ham trykt sammen med store bokstaver som leser «Danmarks verste massedrapsmann».

Nå vil eksperter ha saken gjenåpnet.

Se klipp fra den danske TV 2-dokumentaren «Tilståelsen» i videovinduet øverst i saken.

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMET: Erik Solbakke Hansen hadde en IQ på 69. Dette tilsvarer hjernekapasiteten til en åtteåring. Foto: TV 2 Dokumentar: Tilståelsen.

– Rettsskandale

I serien «Tilståelser», som sendes på danske TV 2, er den norske politioverbetjenten og avhørseksperten Asbjørn Rachlew en av ekspertstemmene.

Han mener at Danmark kan stå overfor sin største rettsskandale i nyere tid.

Til norske TV 2 sier Rachlew at det først og fremst er en trist sak. Han har analysert politiavhørene ned til minste detalj, og ser at Solbakke Hansens tilståelser er beheftet med mange feil.

Politioverbetjenten har nå rådet og anbefalt danske myndigheter om å nedsette en uavhengig kommisjon for å finne ut om Danmark står overfor sin største rettsskandale noensinne.

– Domspremissene for å dømme Solbakke Hansen er feil. De er ikke bare feil, de er misvisende, sier Rachlew og forklarer at det i dommen står at han ikke er blitt stilt ledende spørsmål, at avhørene er gjennomført på betryggende måte og at han aldri er grepet i løgn.

AVHØRSEKSPERT: Asbjørn Rachlew sier at Danmark kan stå overfor landets største rettsskandale. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Trekker paralleller til Thomas Quick

Avhørseksperten sier at dommeren har lagt tilståelsen til grunn som bevis på bakgrunn av det ovennevnte.

– Premissene stemmer ikke. Han har blitt stilt ledende spørsmål. Han har tilstått masse han ikke har gjort. Avhørsmetodene er ikke betryggende, og det rokker ved det eneste beviset – nemlig tilståelsens verdi.

Rachlew trekker paralleller mellom Solbakke Hansen og svenske Sture Ragnar Bergwall, kjent som Thomas Quick. Sistnevnte ble i 2013 frikjent for åtte drap han tidligere hadde tilstått og blitt dømt for.

– I min sakkyndige rapport dokumenterer og viser jeg parallellene mellom Solbakke og Thomas Quick, for det finnes konkrete eksempler. Fritz Moen var også en sårbar person som ble uriktig dømt på bakgrunn av sine tilståelser, forklarer han.

Tilsto for å kunne snakke med politiet

Rachlew sier at Solbakke Hansen mest sannsynlig opplevde politimannen som avhørte ham som en venn. Den psykisk utviklingshemmede mannen ga uttrykk for at det var stor stas å snakke med politiet.

– Det var nok flott og gjevt for Solbakke Hansen. Men da politiet var ferdige med de lokale brannene, så opphørte kontakten. Han ble lei seg og ringte til politiet. Han sa han ville tilstå mer, men det han da tilsto var beviselig feil.

Dansken tilsto branner som aldri hadde skjedd. Politimannen sa til Solbakke Hansen at dersom han ville tilstå Hotel Hafnia-brannen hvor 35 personer omkom, så kunne han ringe.

– Han ringer og tilstår mordbrannen. Så tilstår han drapet på den 15 år gamle jenta, men han klarer ikke å fortelle hvordan han drepte henne, forteller Rachlew.

I et av avhørene skal politimannen ha stilt det ledende spørsmålet: «Er du sikker på at du ikke presset hodet hennes ned i sanden?».

For det var slik Anette Møller Thomsen døde. 15-åringens dødsårsak var kvelning. Obduksjonen viste sand i luftveiene.

– Det er et svært ledende spørsmål. Da var det for Solbakke å bare si «ja». Selve drapet, altså hvordan han skal ha utført det, ble lagt i munnen på ham, sier Rachlew, og legger til:

– Senere skriver dommeren at Solbakken Hansen hadde fortalt i detalj om hvordan han drepte piken, at det stemmer med obduksjonsrapporten, og at det ikke er stilt ledende spørsmål. Premisset er ikke sant, avslutter Rachlew.

Etter at Solbakke Hansen ble pågrepet fortsatte ildspåsettelsene i Hillerød. Ifølge danske TV 2, som siterer en lokalavis, var det i løpet av to år hele 79 uoppklarte branner – alle mens Solbakke var innesperret på Kofoedsminde.

I 1997 dør Erik Solbakke Hansen på institusjonen. Han ble bare 48 år gammel, og døde som «Danmarks verste massedrapsmann».