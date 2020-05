Svenske kjøttboller med fløtesaus og dampet nykål

Christer Berens sin oppskrift er til 4-6 personer. Nederst i artikkelen finner du ulike variasjoner og tips til tilbehør.

Ingredienser kjøttboller:

300 gram kjøttdeig av okse

300 gram kjøttdeig av svin

1 liten gul løk, finhakket

1 dl fløte

1 egg

½ dl raspet brød/griljermel

1 ts salt

½ ts pepper

Slik gjør du:

Start med å blande fløte og brødrasp og la det stå og svelle i 10 minutter. Stek løken på svak varme i 2-3 minutter slik at den blir myk og lys. Bland kjøttdeig (okse og svin), salt, egg og krydder. Bruk en stor bolle og rør ordentlig slik at du får en glatt farse. Tilsett løken og brødraspet og bland godt sammen. Bruk fuktige (rene) hender til å forme deigen til små boller og stek dem i en blanding av olje og smør.

Ingredienser fløtesaus (gräddsaus):

2 ss smør (20 g)

1 ss hvetemel (10 g)

2 dl fløte

2 dl vann

1 buljongterning okse eller konsentrert fond

1 ss soyasaus

Pepper og eventuelt litt salt

Slik gjør du:

Smelt smør sammen med hvetemel på svak varme og rør godt sammen, tilsett soyasaus og buljongterning, øk varmen og tilsett vann under omrøring og kok mens du rører. Tilsett fløte og la småkoke i ca. 5 minutter. Blir sausen for tykk tilsett mer vann. Smak til med pepper, vær forsiktig med saltet for det er salt i både buljongen og soyasausen. Lager du sausen i samme stekepanne som du har stekt kjøttbollene i, så er det lurt å sile sausen.

Dampet nykål (sommerkål):

Skjær kålen i båter. Kok opp litt vann og legg kålen på en rist og sett på lokket, damp i ca. 3 minutter. Ved servering, legg en liten klatt smør på kålen og strø over litt salt og hvit pepper.

Tips:

Det finnes selvfølgelig mange variasjoner av en så kjent rett, noen har mindre fløte i og litt melk i stedet. Det gjør retten både sunnere og billigere, men dessverre ikke bedre. I kjøttbolledeigen kan man godt ha litt hvitløk eller sennep. Tørkede urter er også godt, men da begynner vi komme langt fra originalen.

Nå på våren og sommeren serverer jeg nykål (eller sommerkål som det også heter) og nypoteter til. Så bytter jeg ut tyttebærene, som man tradisjonelt har til, med rips. På vinteren serverer jeg potetstappe, da potetene er mer melete og godt egnet til det, så bytter jeg nykålen med erter og ripsen med tyttebær.