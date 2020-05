Brudd for «Ex on the Beach»-par

GOD KVELD NORGE (TV 2): Romantikk, krangling og offentlig skittentøysvask. «Ex on the Beach»-par har gått hver til sitt.

Vårens snakkis har uten tvil vært det mye omdiskuterte realityprogrammet «Ex on the Beach».

To av de som fant lykken etter et turbulent forhold, er Sandra Fjeldberg (20) og Cristian Brennhovd (20). De kom inn som hverandres ekser og i løpet av programmet har vi blitt vitne til både romantikk og krangling. På utsiden valgte de å gi forholdet en sjanse.

Nå bekrefter Fjeldberg overfor God kveld Norge at paret har gått hvert til sitt.

– Jeg kan bekrefte at det er slutt mellom oss, sier Fjeldberg.

BRUDD: Foto: Skjermdump fra Instagram

Ingen kontakt

Fjeldberg la denne helgen ut flere bilder med anklager mot Brennhovd via historiefunksjonen på Instagram. Her hevder hun blant annet at Brennhovd har vært utro med en kvinne i 30-årene.

– Jeg har ikke snakket med ham eller fått noen god forklaring. Han har sluttet å svare, sier hun.

Fjeldberg forklarer at de ikke har hatt kontakt på flere dager.

– Jeg vil komme meg videre. Jeg vil ham ingenting vondt, men jeg har heller ingenting til overs for ham, skrev hun på Instagram.

Hun forteller at de hadde et av og på-forhold før innspillingen av programmet.

– Vi holdt vel på i fem-seks måneder og etter «Ex on the Beach» bestemte vi oss for å bli sammen.

Nå er hun glad for å være ferdig med forholdet.

– Jeg er glad for at det er over. man tror man kjenner noen, men så er de noen helt andre, sier hun.

Eksparet har sluttet å følge hverandre på sosiale medier og har slettet alle bilder med hverandre.

Brennhovd svarer

God kveld Norge har vært i kontakt med Cristian Brennhovd som har følgende å si om bruddet og anklagelsene:

– Jeg kan bekrefte at det er slutt og at det hun anklager meg for stemmer.

Han hevder at han har prøvd å komme ut av forholdet lenge og har forsøkt å foreslå en pause mellom de to, men uten hell.

– Jeg angrer selvfølgelig på det jeg har gjort, men jeg angrer ikke på at det er slutt, forteller han.

20-åringen håper at de kan være venner til tross for det Fjeldberg la ut på sosiale medier.

– Jeg synes at det er dumt at hun legger det ut på sosiale medier. Jeg mener vi burde tatt det på tomannshånd.

– Vi har mange felles venner, så jeg håper vi kommer ut av dette som venner, avslutter Brennhovd.