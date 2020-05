Fikk sjokk på ultralyden: – Hun snudde skjermen vekk fra oss

Dette er historien om Jenny og Chris Marr fra Dallas. Begge er 35 år. Begge er enebarn.

På Jennys 34-årsdag bestemte de seg for å prøve å bli gravide. Den 6. oktober tok de en graviditetstest som var positiv. Endelig skulle de bli en liten familie på fire – Jenny og Chris, hunden Zeke og det kommende barnet.

Etter ti uker dro de til sin første undersøkelse hos fødselslegen Lauren Murray. Spent ventet de på hva den lille skjermen ville vise.

– Hun fikk plutselig et rart uttrykk i ansiktet og snudde skjermen vekk fra oss. Jeg trodde automatisk at det var noe galt med hjerterytmen, og ba henne om å si i fra om det var problemer, forteller Jenny til The Washington Post.

Sjokkerende svar

Svaret var sjokkerende.

– Det er definitivt hjerterytme, svarte Murray.

– Det er faktisk tre babyer her, smilte hun.

Da hun snudde skjermen tilbake, ble Chris helt hvit i ansiktet og svimte av. Etter cirka seks minutter i sjokk, begynte de begge å grine.

– Det høres jo kanskje litt grusomt ut, men jeg vet ikke om det var gledestårer. Vi var overveldet over nyheten, og helt ærlig – vettskremt, sier Chris.

Det fantes ingen historie i familiene til verken Jenny eller Chris om å få tvillinger, trillinger eller firlinger.

LYKKELIG FAMILIE: Familien Marr! Foto: @themarrthemerrier (Instagram)

Om de trodde de hadde fått sitt livs sjokk på den første ultralyden, skulle det dukke opp en ny overraskelse bare en uke senere.

Da besøkte de Brian Rinehart, spesialist på graviditeter med høy risiko.

– Enda en gang dukket dette rare uttrykket i ansiktet opp. Vi spurte om hva som tok så lang tid, men hun som gjorde undersøkelsen sa hun ikke kunne si noe da hun ikke er lege, men hun endte med å si det likevel. Det er 100 prosent sikkert fire babyer der inne, sa hun, forteller Jenny.

Kun skjedd 72 ganger

Jenny Marr var gravid med identiske eneggede firlinger, noe som kun har skjedd 72 ganger tidligere, ifølge fødselslegen Murray.

– Da sa jeg til Jenny at vi dropper den neste timen vår, for det dukker jo bare opp flere, ler Chris.

Ifølge spesialisten Rinehart er sjansen mellom 1 til 11 millioner og 1 til 15 millioner for å opplevde det sammen som Jenny og Chris.

– Tvillinger, trillinger og firlinger er noe vi ofte ser ved kunstig befruktning, men naturlig unnfangede firlinger er noe vi bare ikke ser, forteller Rinehart til The Washington Post.

En graviditet med fire barn er en voldsom påkjenning for kroppen. For den som bærer frem flere barn samtidig øker risikoen for blant annet høyt blodtrykk, svangerskapsdiabetes og helseproblemer.

– Kroppen er enkelt og greit ikke laget for det, sier Rinehart.

Tre minutter

For babyene som må dele på en morkake er det økt risiko for ujevn fordeling av blodtilførselen, som igjen kan resultere i at en eller flere av dem ikke får tilstrekkelig med oksygen og næringsstoffer.

– Det er litt som at den sterkeste overlever, forteller Murray.

Heldigvis for Jenny vokste babyene jevnt og fint, og 15. mars – 28 uker inn i graviditeten – fødte hun Harrison, Hardy, Henry og Hudson i løpet av tre minutter.

STOREBROR: Plutselig var ikke Zeke den eneste med all oppmerksomheten. Foto: @themarrthemerrier (Instagram)

– Det er alltid spennende å ta i mot en baby, men identiske firlinger var helt utrolig.

Forskjellige personligheter

Alle fire guttene kom ut friske og sterke, og selv den minste av dem, som veide bare 0,9 kilo, trengte ikke oksygentilførsel.

Alle fire ble værende på intensiven i flere uker til overvåkning, men forrige uke kom endelig sistemann hjem til resten av flokken.

Ekteparet Marr stortrives med den nye hverdagen.

– De har alle en så forskjellig personlighet allerede. Det er utrolig å se, forteller Chris.

For å se forskjell på guttene har de hvert sitt ankelarmbånd i forskjellige farger.

– Men det hender vi blandet dem sammen fra tid til annen, smiler den stolte firebarnspappaen.