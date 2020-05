KrF bekrefter: Klare for å bryte med regjeringen

Hun sier de nå er i en videre prosess for å finne løsning.

– Vi vurderer nå om det er mulig å få til en alternativ løsning, og jobber med støtte til løsning. Jeg gir aldri opp, sier Bransdal til TV 2.

GIR IKKE OPP: Torhild Bransdal (KrF) Foto: Tor Erik Schrøder

Hun bekrefter at de er villige til å snakke med opposisjonen.

– Jeg regner med at alle partiene stemmer for sine primære forslag, sier Bransdal.

Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan sier de nå jobber sammen med Venstre for å legge frem et eget forslag i saken.

– KrF og Venstre jobber fram til møtet i morgen med å finne en løsning som kan få flertall, sier Venstres innvandringspolitiske talsperson Solveig Schytsz.



KrF setter nå inn alt på å vinne fram i Stortinget med et kravet om at Norge må hente sårbare asylsøkere fra Moria-leiren i Hellas.

Før helgen varslet KrF at de først ville snakke med Høyre og Venstre, hvis det ikke ble enighet sa de at de er villige til å ha samtaler med opposisjonen.

– Jeg setter meg gjerne ned og forhandler, men det må være et forslag som betyr konkret handling og at vi gjør noe nå. At vi faktisk bestemmer oss for å hente noen barn nå, sier lederen av kommunal- og forvaltningskomiteen Karin Andersen (SV)