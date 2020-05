Sykkelstjerne trekker seg fra antidoping-bevegelse

Tom Dumoulin har bestemt seg for å bryte med MPCC.

Den nederlandske sykkelstjernen Tom Dumoulin (29) trekker seg fra MPCC, bevegelsen for en troverdig sykkelsport.

Det bekrefter han overfor nettstedet Wielerflits.

Tempokanonen, som har vært personlig medlem av bevegelsen siden han syklet for Team Sunweb, peker på to grunner til at han nå bryter med bevegelsen.

En av grunnene er at MPCC fraråder bruk av ketoner.

Nederlenderens nye lag Jumbo-Visma har vært åpen om at de benytter seg av kosttilskuddet. Det er fullt lovlig og står ikke på Wadas liste over forbudte stoffer, men MPCC fraråder bruk på grunn av bivirkninger og den usikre langtidsvirkningen.

Hva er ketoner? I takt med at karbohydrater forbrennes øker produksjonen av ketoner i leveren. Da vil kroppen i økende grad ty til fett i forbrenningen. Ketoner, som er reststoffer fra fettforbrenningen, overtar de fleste oppgavene som glukose har hatt frem til da og forsyner hjernen og musklene med energi.

En studie gjort ved Universitetet i Leuven viser at kosttilskuddet kan gi utøvere en prestasjonsforbedring på 15 prosent. Professor Peter Hespel hevder at kosttilskuddet også har stor effekt på kroppens evne til å restituere seg.

– De fant på en historie om at ketoner er veldig farlig. Jeg synes det var en hyklersk holdning av MPCC. Vårt lag bruker ketoner, og da ville det vært dobbeltmoralsk av meg å fortsatt være medlem av MPCC, sier han.

Den andre grunnen til at Dumoulin trekker seg fra bevegelsen er på grunn av MPCCs stillhet rundt gjennomføringen av etapperittet Paris-Nice i vår.

Mens korona-pandemien herjet i Europa valgte arrangøren å gjennomføre rittet nesten som normalt. Sju av åtte etapper ble gjennomført mens store deler av idrettsverden sto stille.

TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche var blant dem som reagerte.

– Jeg fatter ikke hvordan de kan dure på videre. Jeg synes det er helt ubegripelig og uforsvarlig. Jeg kan ikke forstå at det går an. Både på grunn av området de sykler i og dem som bor der, men også alle syklistene som skal hjem til sine respektive land, sa Paasche den gang.

Dumoulin mener MPCC sviktet rytterne.

– Rittet skulle aldri vært kjørt. Koronaviruset hadde allerede brutt ut, også i Frankrike. Det var store problemer, men MPCC sa ingenting om det. De skal være der for folkehelse, men å sykle fra Paris til Nice midt i den største helsekrisen var helt greit, sier han.