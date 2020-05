Mann skadet i arbeidsulykke i Hole

En mann i 50-årene er skadet etter å ha fått materialer over seg på en arbeidsplass.

Politiet har rykket ut til en arbeidsplass i Hole der en mann er skadet etter en ulykke.

– Vi fikk melding om at mannen har fått noen materialer over seg, men vet foreløpig ikke noe mer om hva som har skjedd, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen til TV 2.

Skadeomfanget til mannen er foreløpig ukjent, men Amundsen sier at det muligens er snakk om brudd i en legg.

– Vi har nettopp ankommet stedet og jobber med å få oversikt nå, sier Amundsen.