Etter noen år med litt modelltørke, er det nå full fart hos Ford her hjemme. Mye handler om elbilen Mustang Mach-E, som kommer til landet neste år etter at den planlagte lanseringen i år er utsatt. Men Ford har også en solid SUV-offensiv på gang, i tillegg til den.

Kuga er lansert i helt ny utgave som nå også er blitt ladbar. Digre Explorer (også den ladbar hybrid) er akkurat kommet til Norge og i tillegg til disse har Ford også lansert kompakte Puma som legger seg inn under Kuga i modellutvalget.

Puma erstatter EcoSport, som strengt tatt var en nødløsning. EcoSport var nemlig opprinnelig utviklet for og beregnet på land med begrenset kjøpekraft. Her var det flere billig-løsninger. Og selv om Ford la endel jobb i å kamuflere dette, fikk EcoSport det tøft i markeder som det norske.

Men, den gjorde i alle fall sitt til at Ford fikk kjøpt seg litt tid og samtidig var tilstede i en bilklasse som nå vokser svært fort, verden over.

Hva er nytt?

Puma er en helt ny modell. Den er basert på den kjøreglade småbilen Fiesta, men er både lengre og høyere enn denne. Med lengde på 4,18 meter snakker vi kompakt crossover. Ford har tryllet frem imponerende mye plass. Bagasjerommet er på solide 456 liter, det er blant det beste i klassen.

Testbilen er utstyrt med et prisbelønnet motor som vi kjenner fra flere Ford-modeller. Vi snakker 1-liters, tresylindret bensinmotor. Her har den fått en såkalt mildhybrid-løsning, det vil si batteri og en liten elmotor som jobber sammen med bensinmotoren. Det gir litt høyere dreiemoment, samtidig som drivstoff-forbruket kan bli inntil 9 prosent lavere. Effekten er på 155 hestekrefter.

Puma er en mildhybrid, det vil si at den har en liten elmotor som hjelper bensinmotoreren.

Hva er styrker og svakheter her?

Ford leverer gode kjøreegenskaper i mange av modellene sine, Puma er ikke noe unntak. Her kan du ha det morsomt bak rattet, med presise og kontante kjøreegenskaper. Testbilen (ST-Line) er ganske stramt satt opp, uten at vi synes det går for mye ut over komforten. På svingete ladevei er den i sitt ess. Kreftene kommer kontant og styringen gir fin kontakt med underlaget. Den ekstra høyden er ikke lett å merke mye til.

Megabox kaller Ford dette "kjellerrommet" under bagasjeromsgulvet.

En annen styrke er plassen. I baksetet er det akkurat plass til to voksne, mens bagasjerommet altså er på hele 456 liter. Her har Ford kommet opp med en kjempesmart løsning de kaller "Megabox". Det er et rom på 80 liter, under gulvet i bagasjerommet. Dette går helt ned til undersiden av bilen og har også en dreneringsplugg i bunnen. Her kan du slenge inn for eksempel støvler og våte/sølete klær, og så bare skylle rommet etterpå. Eller du kan for eksempel putte to golfbager inn på høykant.

Svakheter? Denne motoren får du bare i kombinasjon med manuell girkasse, med seks trinn. Også i denne klassen ønsker de fleste seg automat, det er helt klart en ulempe for Ford at de ikke kan tilby det. 4x4 får du heller ikke på Puma.

Interiøret gir et ganske enkelt inntrykk. Materialvalgene viser at Ford har fokus på å holde kostnadene nede.

Designet står seg godt i den litt tøffere ST Line-utgaven.

Hva koster den?

Billigste Puma får du fra 275.800 kroner, da snakker vi 125-hesters motor. Med 155-hesteren koster den 310.300 kroner. I forhold til konkurrentene er det gunstig priset. Vi mener også motoren forsvarer pristillegget. Hele bilen blir morsommere med litt ekstra kraftoverskudd.

Testbilen har en god bunke ekstrautstyr. Den såkalte førerassistentpakken med antikollisjonssystem, blindsonevarsling, adaptiv cruise, parkeringsassistent og ryggekamera koster 13.000 kroner, det er virkelig solid valuta for pengene.

I tillegg kommer oppvarmet ratt og frontrute til 3.500 kroner, LED hovedlys til 8.500, panoramatak til 9.000 kroner samt elektrisk bakluke og nøkkelfri adgang/start som koster 6.000. Så er det 6.300 kroner ekstra for Desert Island Blue-lakk - og vi er i mål på 356.600 kroner. Da kan vi trygt hente frem klisjeen "mye bil for pengene".

Hvem er konkurrentene?

Dem har det blitt mange av de siste årene. Toyota CH-R er en opplagt kandidat, det samme er biler som VW T-Roc, Opel Mokka og Mazda CX-3.

Vil du ha litt mer premium-faktor, kan du se på biler som Lexus UX, Mercedes GLA eller Audi Q2. Men da blir også prisene betydelig høyere.

Særpreget front, lyktene er plassert høyt oppe.

Vil naboen bli imponert?

Fronten er den mest karakteristiske deler av dette designet, med store og høytsittende lykter. Det gir litt Porsche-assosiasjoner, det ligner også ganske mye på Jaguars lille SUV, E-Pace.

Fra siden og bakfra er den mer anonym, men designet sitter godt og i sum synes vi det er mer vellykket enn på storebror Kuga. Blåfargen kler også testbilen godt.

Broom mener:

Ford kommer sent til denne klassen, men med Puma kommer de godt. Dette er en av klassens beste og smarteste biler, samtidig som prisen er gunstig.

1-liters motor på 155 hestekrefter høres kanskje ikke spesielt imponerende ut, men den kler resten av bilen godt og er ganske kvikk. 9 sekunder blank på 0-100 km/t er godkjent i denne klassen.

Over 90 prosent av alle nybiler selges nå med automatgir. Derfor føles det nesten litt uvant med en testbil som har manuell girkasse. I forhold til salget er dette neppe noen fordel, mange potensielle kjøper vil nok ønske seg automat. For Puma er det da 125-hesteren som gjelder. Ingen av variantene er tilgjengelig med 4x4, her er det forhjulstrekk og kun det.

Puma er så ny at vi ikke har fått inn noen vurderinger av den i "Eierne mener"-seksjonen her på Broom. Har du en Puma? Da håper vi du vil fortelle hva du mener om den. Her kan du også lese hva andre Ford-eiere mener om bilen sine.

Interiøret viser at dette ikke er ment å være noen eksklusiv bil, utstyrsnivået er imidlertid høyt.

Visste du at?

– Puma er ny, men Ford har brukt navnet tidligere også. Da på en liten tredørs coupe, mellom 1997 og 2001.

– Puma produseres ved Fords fabrikk i Romania.

– Puma ikke er en av Fords "verdensmodeller". Den skal bare selges i Europa, pluss Australia og New Zealand.

FORD PUMA Modell: ST Line Ecoboost hybrid Motor: 1-liter EcoBoost mildhybrid Effekt: 155/ 240 Nm 0-100 km/t: 9 sek. Toppfart: 205 km/t Bagasjerom: 456 liter Lengde x bredde x høyde: 4,18 - 1,80 - 1,53 meter Vekt: 1.280 kg Pris fra: 310.300 kroner

