King bytter agent: – Et tegn på at han forventer at noe skal skje

Fotballagent Jim Solbakken ønsket Joshua King velkommen tilbake som klient i et Instagram-innlegg søndag kveld.

I 2017 bekreftet King overfor TV 2 at han hadde skilt lag med Solbakken som agent to år tidligere etter et mangeårig samarbeid. De siste årene har King hatt Chris Welbeck, storebroren til mer kjente Danny, som agent.

– Bytter King agent, er det et tegn på at han forventer at noe skal skje, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Jim Solbakken har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.

– Sterk relasjon til Solskjær

Ifølge Sky Sports er Manchester United en av fire toppklubber i Premier League som ønsker å sikre seg Joshua King.

I januar forsøkte Manchester United å hente nordmannen, men budet ble avslått av Bournemouth. Ifølge TV 2s opplysninger var Manchester Uniteds bud på 325 millioner kroner.

– Agentbytte kan selvfølgelig tolkes dithen at King er lysten på en overgang. Hvis han er fornøyd, bytter han ikke agent, så han er sikkert misfornøyd med at han ikke er i en større klubb allerede, sier Mathisen.

– Det er ikke tvil om at Solbakken har en veldig sterk relasjon til Ole Gunnar Solskjær. Det kan selvfølgelig være at an overgang kan bli aktuell igjen til sommeren, slik den var i januar, sier TV 2s ekspert.

Drømmer om Champions League

Da TV 2s fotballekspert Brede Hangeland møtte King på Ullevaal forrige uke, delte Bournemouth-angriperen en av sine største drømmer.

– Selv om jeg har tre minutter i debuten for Manchester United for mange år siden, teller jeg ikke den. Jeg må spille Champions League før jeg legger opp, og det for en god klubb, uttalte Joshua King.

I februar innrømmet King at Manchester United-interessen gjorde at han fikk tilbake følelsene han hadde da han gikk til storklubben som 16-åring.

– Jeg er Bournemouth-spiller og trives veldig godt her. Men det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse, jeg skal ikke lyve. Men det skjedde ikke, og jeg kommer til å gi alt for Bournemouth så lenge jeg er i denne klubben, sa King i et intervju med TV 2.

Manchester United har spilt mye med Marcus Rashford og Anthony Martial på topp denne sesongen. Odion Ighalo ble hentet på lån i januar, men avtalen utløper ved månedsskiftet og fremtiden er usikker. Unggutten Mason Greenwood har imponert med egenskaper foran mål. King kan også spille på kanten, slik han har gjort i Bournemouth denne sesongen.

– Roer ikke spekulasjonene

Jesper Mathisen tror agentbytte vil føre til enda mer rykter rundt King.

– Solbakken har flere av de norske spillerne ute i Europa, så det er ikke unaturlig at han har King i sin stall. Han har et godt nettverk i England og Premier League, og det er selvfølgelig linken til United med Solskjær som er sterkest. Det kommer ikke til å roe spekulasjonene om King er en aktuell mann for Solskjær, sier Mathisen.

Han er sikker på 28-åringen kan bidra for Manchester United.

– Han er såpass god at han får bra med minutter nesten for hvilket som helst lag i ligaen. Skulle han bli hentet til United, får han selvfølgelig bra med minutter der. Solskjær kjenner King bedre enn noen andre og vet hva han får og ikke får med King, sier TV 2s ekspert.

SOLSKJÆR-AGENT: Jim Solbakken (til høyre i baksetet) har en sterk relasjon til Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (t.v. i baksetet). Her fra da Solskjær ble Manchester United-manager i desember 2019. Foto: Paul Cousans/zenpix Ltd

Han påpeker at det begynner å haste for King med å gå til en storklubb.

– Han har én stor overgang i seg. Bytter han klubb nå, vil han sikre seg den største kontrakten i karrieren og gå til en veldig god klubb. Han har levert stabilt i flere år for klubb og landslag. Han har vært veldig god etter at Lars Lagerbäck tok over Norge, sier Mathisen.

– Timingen er riktig. Om to-tre år er han i en alder som gjør at han ikke blir hentet for store summer til store klubber. Hvis det skal være en stor overgang, skjer det allerede i sommer, fortsetter han.