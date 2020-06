Selv om bilen ikke er noen volumselger hos Nissan, er GT-R en viktig modell for merket.

Den ekstreme sportsbilen representerer japansk ingeniørkunst på høyt, høyt nivå. Dette er sportsbilen som kjører fra de aller fleste, med både motorytelser og kjøreegenskaper i en egen klasse.

I fjor fylte bilikonet 50 år, Nissan Skyline GT-R debuterte tilbake i 1969. Dagens generasjon heter kun GT-R, og det er denne som nå lanseres i en splitter ny topputgave.

Kun 50 eksemplarer

For å hylle sportsbilens 50 års-jubileum, har Nissan i samarbeid med det legendariske designhuset Italdesign, bygget en ekstrem versjon basert på spesialmodellen GT-R Nismo.

Denne ble først vist som konsept i 2018, men er nå produksjonsklar hvor de første utleveringene vil skje i 2021.

GT-R50 by Italdesign er navnet på nykommeren, som kun bygges i et ekstremt begrenset opplag – på bare 50 biler.

Med en håndbygd motor på 3,8 liter – blir dette en av de raskeste bilene i verden. 0-100 km/t ventes å være i mål på under 2,4 sekunder.

Dette er bortimot fasiten på «ulv i fåreklær»

Heftig effektøkning

Sammenlignet med det ekstreme utgangspunktet har Italdesign tøyd strikken ytterligere. Bilen er både lengre, bredere og lavere. Her er taklinjen senket med hele 54 millimeter.

Hensikten er å skjerpe kjøreegenskapene, samt redusere tyngdepunktet.

Men det er først når man tar en titt under panseret at man virkelig skjønner hvor brutal den nye GT-R-utgaven er. Nå er nemlig V6-eren på 3,8 liter skremt opp til vanvittige 720 hk og 780 Nm.

Det er hele 120 hk opp fra motoren som sitter i Nissan GT-R Nismo. Nye turboer og større intercooler er blant bidragsyterne – i tillegg til modifiserte stempler, veiv og råder.

På innsiden er det meste like en "standard" GT-R Nismo.

En av verdens raskeste

Nissan vil foreløpig ikke oppgi hvor rask bilen er, men vi vet at utgangspunktet med 120 færre hestekrefter, klarer 0-100 km/t på rundt 2,5 sekunder.

Det ventes at 0-100-tiden på nye GT-R50 vil være i mål på under 2,4 sekunder. Vi snakker med andre ord om en av verdens raskeste biler her. I alle fall i denne klassen.

Nissan melder om god respons på den nye toppmodellen, men at det fortsatt finnes noen få biler igjen det er mulig å reservere.

Hvorvidt vi får se den på norske skilter gjenstår å se...

Det er ikke vanskelig å se at nykommeren skiller seg tydelig fra en ordinær GT-R.

