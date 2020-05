Hadde kameraer i boligen – alarmen ble ikke brukt

Det får TV 2 opplyst.

Samme kveld som Tom Hagen selv ringte politiet og varslet om at kona hans var borte, ringte politiet til alarmselskapet Verisure, som driver alarmsystemet i ekteparets hjem.

Da fikk de vite at det er installert flere bevegelsessensorer i huset, i tillegg til sensorer på vinduer og ytterdører. Dersom alarmen ble utløst, ville sensorene ta bilder, opplyste Verisure.

Lite moderne alarm

Ifølge TV 2s opplysninger var alarmsystemet lite brukt. Den skal ikke ha vært aktivitert siden november i 2017 – nesten et år før forsvinningen.

Alarmsystemet er blitt beskrevet som lite moderne, får TV 2 opplyst.

Tidligere har VG skrevet at Anne-Elisabeth Hagen ble tilbudt et nytt og moderne alarmsystem kvelden før hun forsvant.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger. Politiet har ikke besvart TV 2s spørsmål om alarmsystemet.

Politiet: Trolig drapsåsted

Politiet mener det er grunn til å tro at Sloraveien 4 er åsted for drap. Også Nedre Romerike tingrett har slått fast at det er skjellig grunn til å mistenke at et drap kan ha skjedd i huset.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært borte siden 31. oktober i 2018. Foto: Privat

Ifølge VG gjør funn på stedet at politiet har en teori om at Hagen bla kvalt og senere fraktet vekk fra boligen i en bil.

Tirsdag 28. april ble Tom Hagen pågrepet og siktet for å ha begått eller medvirket til drapet på kona. Han nekter straffskyld og ble dessuten løslatt fra varetekt fordi lagmannsretten ikke mener det er skjellig grunn til å mistenke ham.

Også en mann i 30-årene fra Romerike er siktet for drap. Politiet har imidlertid et ønske om å endre siktelsen til å gjelde medvirkning til frihetsberøvelse, noe den høyere påtalemyndighet formelt må godkjenne. Også han nekter straffskyld.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har reagert sterkt på at politiet fremdeles mener ekteparets bolig er åsted for drap. Han mener det er like sannsynlig at et eventuelt drap har funnet sted utenfor boligen.

Holden prøvde også spørsmålet i retten, fordi han mente politiet ikke hadde anledning til å fortsette ransakingen i Hagens bolig. Der vant han imidlertid ikke frem.