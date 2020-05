Slik åpner de treningssentrene i Italia - mens det er stengt i Norge

Mandag lettet Italia på restriksjonene som førte til at landet har vært delvis nedstengt i flere måneder.

Landet er et av de som har vært hardest rammet av koronapandemien. I skrivende stund er det registrert over 32.000 koronadødsfall i Italia. Etter en lang periode med nedstengelse åpnet både treningssentre, svømmehaller og idrettsanlegg igjen mandag.

For å kunne åpne treningssentrene er det blitt lagt ned svært strenge smittevernregler. Ansiktsmasker og avstand er stikkordene.

Norge er mindre rammet av koronaviruset, men velger likevel å holde treningssentre stengt til tidligst 15. juni.

Trene med ansiktsmasker

Ifølge den italienske avisen Gazzetta har idrettsdepartementet i Italia lagt ut flere retningslinjer for hvordan man skal kunne trene på sentrene igjen.

Blant annet må de bruke ansiktsmasker og engangshansker når man trener med apparater. I tillegg er det bestemt at man alltid må holde én meter avstand når man går i lokalene. Når man trener skal man holde minst to avstand.

Før man ankommer treningssentrene må man også desinfisere alt av personlige eiendeler som vannflaske og telefon, og man skal komme i treningstøy. Garderobene vil være åpne, men blir kun lov til å være der med et visst antall personer i kvoter.

Norges helseminister, Bent Høie (H), har tidligere uttalt at årsaken for at de ikke vil åpne opp for organisert trening, er at samfunnet skal åpnes gradvis. Dette vil skje hver 14 dag.

Sats: – Urettferdig at vi ikke får åpne

Wenche Evertsen, landssjef i Sats Norge synes det er en merkelig beslutning at treningsentrene i Norge er stengt når Italia åpnet mandag.

– At de åpner i Italia, men holder tilbake i Norge synes jeg er urettferdig og spesielt med tanke på hvordan vi føler smittesituasjonen i Norge fremstår. Det føles som om treningsentrene i Norge blir forskjellsbehandlet med tanke på hvordan det er i Europa. Det sier kanskje litt om hvilken status treningsbransjen har i Norge, forteller Sats-sjefen.

Evertsen poengterer overfor TV 2 at hun har respekt for at Norge skal åpne gradvis, men sier de har utarbeidet en god smittevernsplan i samråd med Folkehelseinstituttet.

– Det er vesentlig forskjell på å åpne i mai enn juni. Det er én måned mindre med inntekt. Samtidig er det et typisk treningsmønster at man trener i månedene før sommeren. Mai er derfor en god måned for treningsbransjen, mens besøkende synker etter midten av juni, sier Evertsen.

– Hadde vi kunnet åpnet i dag, så hadde det utgjort stor forskjell og betydd ekstra mye, forteller hun.

– Føyer seg inn i rekken av merkelige avgjørelser

Trond Giske, idrettspolitiske talsmann for Arbeiderpartiet har kritisert myndighetene for at åpningen av idrett har kommet for sent. I likhet med Sats-sjefen mener han at stengte treningsentre i Norge fremstår som veldig rart.

– Det fremstår veldig rart at land som er mye hardere rammet åpner opp, mens i Norge holder stengt til 15. juni, selv om vi har svært få som er smittet, sier Giske

– Det føyer seg inn regjeringens sendrektighet på idrettsfeltet, både når det gjelder breddeidrett for barn og unge og toppfotball. Det virker som om de ikke tar denne sektoren på alvor. Hvis regjeringen mener det er forsvarlig å åpne den 15.juni, er det vanskelig å forstå hvorfor man ikke kan åpne tidligere. Det er fullt mulig å få på plass gode bransjeregler og smittetiltak raskt, sier han videre.

Giske synes det handler om mer enn bare trening av muskler.

– Muligheten for trening har et folkehelseperspektiv, og det gjelder flere enn de som ønsker å holde seg i form. Mange som er under rehabilitering eller som har kroniske sykdommer, bruker treningssentrene, for dem er det livsviktig å få trene, forteller Giske.