Forgjengeren hardt ut mot Tegnells koronastrategi

Sveriges tidligere statsepidemolog gjør helomvending, og mener landet burde ha stengt ned for å stanse spredningen av koronaviruset.

Sveriges tidligere statsepidemolog Annika Linde har lenge støttet Anders Tegnell koronastrategi. Tidligere denne uken avslørte Linde at hun begynte å tvile på strategien.

– Jeg tror ikke at vår strategi kommer til å gi det beste utfallet på sikt, sa hun til svenske DN.

Helomvending

Nå er Linde ikke lenger i tvil, og i et intervju med britiske Observer sier hun at Sverige har valgt feil strategi.

– Om vi hadde stengt ned veldig tidlig... Kunne vi i løpet av den tiden forsikret oss om at vi hadde det vi trengte for å beskytte de svakeste, sier Linde til avisen. Hun er den første tilknyttet svenske helsemyndigheter som går imot strategien.

Linde var Sveriges statsepidemolog fra 2005 til 2013. I løpet av de åtte årene hadde Linde ansvar for Sveriges håndtering av både svineinfluensaen og Sars-viruset. Inntil nylig har hun også støttet etterfølgeren Tegnells strategi.

– Uten rot i virkeligheten

– Folks generelle oppfatning var at før eller siden, uansett hva du gjør, kommer hele befolkningen til å bli smittet. Så da Anders Tegnell sa 'vi vil flate kurven og beskytte de svake', tenkte jeg at vi etter hvert vil nå flokkimmunitet og at det var en god strategi. Jeg var ikke særlig kritisk, sier Linde.

Siden den gang har en rekke land, deriblant Norge, Danmark og Finland, vist at man ved hjelp av strenge tiltak kan få spredningen under kontroll.

Sveriges milde restriksjoner har vakt oppsikt verden over. Her fra en bar i Stockholm i april. Foto: Andres Kudacki/AP Photo

Samtidig har ikke Sverige klart å beskytte sine svakeste, og kun 7,3 prosent av innbyggerne i Stockholm hadde utviklet antistoffer mot covid-19 i begynnelsen april.

– Å tro at vi kunne beskytte de svakeste var som en drøm, uten rot i virkeligheten, sier Linde.

Høyest dødelighet i verden

Sverige forventes å passere 4000 døde i løpet av de neste dagene. En løpende analyse av dødstallene viser at Sverige i deler av mai har vært det landet med høyest dødelighet av covid-19 per innbygger i verden – ni ganger høyere enn Norge.

Tegnell innrømmer at landet er i en «forferdelig situasjon», men avfeier at strengere tiltak ville ha hjulpet.

– Det er veldig vanlig å komme med den kritikken, å si at hvis vi hadde stengt ned kunne vi ha fått gjort så mye. Men når jeg spør hva vi kunne ha gjort som ville ha forandret så mye, da får jeg ikke mange svar, sier Tegnell.