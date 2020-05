Trump-rådgiver sammenlikner Kinas virushåndtering med Tsjernobyl

Ingen land har blitt rammet hardere av koronakrisen enn USA. Landet nærmer seg 100 000 dødsfall, og med over 1,6 millioner registrerte smittetilfeller er det mange som kritiserer myndighetenes håndtering av viruset. Trump-administrasjonen velger på sin side å kritisere Kina.

– Vil bli en TV-serie

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien sammenlikner kinesiske myndigheters håndtering av pandemien med Sovjetunionens forsøk på å skjule Tsjernobyl-ulykken i 1986.

– Dette viruset ble sluppet løs av Kina. De forsøkte å skjule det, og en dag kommer man til å lage en TV-serie om det, slik man gjorde med Tsjernobyl, sier O'Brien under CBS-programmet «Face the Nation» søndag, med henvising til HBOs seriesuksess «Chernobyl».

Stellan Skarsgåd og Jared Harris gjorde stor suksess i HBOs «Cherbobyl». Serien handler om Tsjernobyl-ulykken, og hvordan Sovjetunionen prøvde å skjule den. Foto: HBO VIA AP

O'Brien gjentok anklagene under NBCs «Meet the Press». Her anklager sikkerhetsrådgiveren Kina for å stå bak en dekkoperasjon som vil gå «ned i historien sammen med Tsjernobyl», skriver Washington Post.

Kald krig

Dette er langt fra første gangen USA kritiserer kinesiske myndigheters virushåndtering. Senest lørdag sa visepresident Mike Pence at Kina har «skuffet verden», skriver The Guardian. Den gjentatte kritikken får Kinas utenriksminister Wang Yi til å advare om at USA skyver landene mot en kald krig.

– Foruten ødeleggelsen som er forårsaket av koronaviruset, er det også et politisk virus som sprer seg i USA, sa Wang.

Utenriksminister Wang Yi mener et politisk virus sprer seg i USA. Foto: China Daily/REUTERS

Kinas advarsler preller av på O'Brien, som legger bredsiden til Han anklager kinesiske myndigheter for å gi «falsk informasjon» til Verdens Helseorganisasjon, og mener Kinas handlinger har kostet «mange tusen liv i USA og resten av verden».

Kina har blitt kraftig kritisert for å innledningsvis skjule omfanget av koronaviruset, som først ble oppdaget i Wuhan i fjor. Amerikansk etterretning har tidligere konkludert med at kinesiske myndigheter bevisst skjulte omfanget av viruset for å hamstre medisinsk utstyr.