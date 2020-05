– Jeg hadde ikke sagt nei om det kom et bra tilbud fra Norge

HB-spiller Adrian Justinussen (21) fikk flere til å gni seg i øynene da han scoret frispark-hat trick på åtte minutter, før han banket inn en klassescoring like etter i 5-0-seieren over AB.

Se Justinussen-showet øverst i saken!

– Det var en virkelig bra kamp. Vi fikk et tidlig rødt kort, men det stoppet ikke oss. Vi spilte bra og gikk for å få frispark. Jeg scorer jo som regel på de, og i dag gikk det veldig bra, sier Justinussen til TV 2.

21-åringen, som trener åtte timer om dagen, har store ambisjoner og håper flere fikk med seg den elleville prestasjonen.

– Jeg håper mange så på. Drømmen min er å bli profesjonell fotballspiller, sier hovedpersonen selv.

Det er ikke overraskende at Cristiano Ronaldo er det store forbilde til frisparkspesialisten fra Færøyene, som er toppscorer på Færøyene med seks mål på tre kamper.

– Etter at han kom til Manchester United så har jeg elsket de. Å spille for United i Premier League er den ultimate drømmen, sier HB-spilleren.

Men det er en lang vei fra den færøyske ligaen til Drømmenes teater. Justinussen utelukker ikke at Norge kan være neste stoppested.

– Kommer det et godt tilbud fra en stor norsk eller dansk klubb kunne jeg ikke sagt nei. Det hadde også vært stort å få et tilbud fra en klubb i Nederland, Tyskland eller i Championship i England, sier 21-åringen som først og fremst har fokus på å gjøre det bra med HB på Færøyene.

– Flere lag i Norge som har bruk for ham

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er imponert over det han var vitne til fra den unge færøyingen med den dødelig høyrefoten.

– Rogvi Baldvinsson hevdet før sesongen at Justinussen har et av verdens beste skudd, og etter å ha sett hvordan han har hamret inn frispark må jeg si meg enig. Han har naturligvis store mangler i resten av sitt spill, men høyrefoten er verdensklasse. Nivået på Færøyene er jo ikke veldig bra, og et par av de skuddene som har endt i mål hadde nok blitt stoppet av bedre keepere, mener Mathisen.

Fotballeksperten mener ingen i norsk fotball kan konkurrere med 21-åringens høyrefot.

– I Norge vil han slite i banespillet, men så fort det er frispark eller hjørnespark vil det jo være gode muligheter. Det er nok flere lag i Norge som kunne hatt bruk for en slik spiller, for han har en høyrefot som ingen spillere i våre to øverste divisjoner kan matche, hevder Jesper Mathisen.

– Han er ikke spesielt hurtig eller sterk, men om han fortsetter å hamre inn frispark vil han bli plukket opp av en klubb i Skandinavia.

– Tenker du da en klubb i øverste divisjon i et av landene?

– Rolantsson har vært bra for Brann etter at han ble hentet til Bergen, men som regel sliter spillere fra Færøyene på det øverste nivået i Norge. Jeg tror mer på at en klubb fra Obos-ligaen kan komme til å hente han.

Meget fornøyd agent

Justinussens agent, Jákup í Stórustovu, var veldig fornøyd etter kampen.

– Det er klart det er gledelig når det går så bra for en spiller, som det gjør for ham nå. Det hører til sjeldenheten at noen scorer hat trick på frispark, i tillegg til en målgivende pasning og mål i åpent spill, sier Justinussens agent.

Agenten vil ikke si om det er noe konkret interesse for 21-åringen, men legger ikke skjul på at det er et godt tidspunkt å blomstre på.

– Det er et større fokus på færøysk fotball nå enn tidligere ettersom flere land viser kampene og andre ligaer står stille, sier Jákup í Stórustovu.

– Ser du for deg at han går til en bedre liga?

– Det er lagt en plan for dette sammen med hans klubb HB og den nye treneren Jens Berthel Aksou. Det viktigste nå er hans daglige trening og utvikling, det andre kommer når tiden er inne, sier agenten.