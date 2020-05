Stjerner i trøbbel etter fotballfruens innlegg

Ever Banegas kone var rask ved å slette bildet, men skaden var allerede gjort.

Fire Sevilla-spillere risikerer å bli straffet av både egen klubb og myndighetene etter at de tilsynelatende har brutt retningslinjene for sosial distanse. Det melder Marca og Estadio Deportivo.

Spillerne det er snakk om er Lucas Ocampos, Franco Vázquez, Luuk de Jong og Ever Banega. Sistnevntes kone postet et innlegg på Instagram av Sevilla-kvartetten og åtte andre i et middagsselskap. Hun skal ha slettet bildet kort tid senere, men da var det allerede blitt snappet opp av ivrige følgere.

💥 Ocampos, Mudo Vázquez, De Jong y Banega se saltan las normas de cuarentena

Ifølge ESPN er byen Sevilla fortsatt i fase én i gjenåpningen av Spania, som innebærer at maks ti personer kan samles i en gruppe. Dessuten er La Liga-spillerne påkrevd å følge strenge karanteneregler. Det er et ledd i at spillerne har fått tillatelse til å trene i små grupper.

Søndag kveld har Ever Banega tatt til Instagram for å beklage.

– Jeg vil be om unnskyldning for det som skjedde i går, innleder den argentinske playmakeren i sin Instagram-story.

Videre beklager han til klubben, supporterne og resten av samfunnet.

– Det vil ikke skje igjen. Vi vil bare spille igjen så fort som mulig, runder Banega av.

Lørdag bekreftet Spanias statsminister Pedro Sánchez at La Liga har fått tillatelse til å starte opp 8. juni. Sevilla ligger på tredjeplass, og vil kjempe en innbitt kamp med Real Sociedad, Getafe, Atlético Madrid og Valencia om de to Champions League-plassene bak Barcelona og Real Madrid.