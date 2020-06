Salzburgs nye målkonge ler av Haaland-spørsmål

Frem til Borussia Dortmund-overgangen i januar var Erling Braut Haaland Red Bull Salzburgs store målmaskin, men han var langt fra den eneste scoringskåte spissen i Mozart-byen.

I skyggen av Braut Haaland har zambiske Patson Daka puttet jevnt og trutt hele sesongen. 17 mål er det blitt på 12 kamper fra start og ni innhopp i ligaen. Til sammenligning scoret Haaland 16 på 13 kamper før overgangen. Med den norske stjernen borte er det en forventning til at Daka bærer målbyrden.

Noe sammenligning med Braut Haaland vil Daka imidlertid ikke være med på. I et intervju med The Guardian beskriver han seg selv som en mer bevegelig spiss. Det mener han var et godt supplement til sin tidligere lagkamerats fremste spydspiss-ferdigheter.

Han ler når han han får spørsmål om han er den neste Haaland.

– Jeg er ikke den neste noenting. Det vil bare være en Haaland, og det vil bare være en Patson. Jeg vil bare bli den beste utgaven av meg selv, sier 21-åringen nærmest påfallende modent.

Lengre vei til toppen

To år eldre Daka har hatt en lengre vei enn Braut Haaland til fotballtoppen fra Kafue i Sør-Zambia, via provinslag og til å bli oppdaget av Frédéric Kanouté i det afrikanske U17-mesterskapet. Derfra gikk veien videre til FC Liefering i Østerrike, et lag som fungerer som et farmerlag for Salzburg.

Derfor er han også tålmodig med tanke på det neste steget.

– Det var alltid en form for konkurranse mellom oss. Vi ønsket å gjøre hverandre bedre. I fotball, og livet, skjer ting raskere for noen enn for andre, og vi forventer ikke at alt skal gå like fort for alle. Jeg tror jeg har trengt litt mer tid til å bli kjent med meg selv og utvikle meg. Vi visste alle at dette var hans øyeblikk.

– Erling gjorde sin del for å hjelpe klubben videre, og han har etterlatt en mulighet for resten av oss. Så nå er det opp til oss å heve oss til et nytt nivå.

– Det rette stedet

Ifølge avisen følger flere Premier League-klubber Daka tett. Og Red Bull Salzburg har vist seg å være et strålende springbrett for unge talent før, og særlig afrikanske.

Liverpool-stjernene Sadio Mané og Naby Keïta kom begge gjennom Salzburg-klubben. Det gir tro på prosjektet.

– Det er det ingen tvil om. Å se hvordan de skapte seg et navn her gir meg selvtillit og jeg føler at dette er det rette stedet for meg, sier Daka.

Den østerrikske serien starter med sluttspillet onsdag. Da med Salzburg mot Rapid Wien. Salzburg har en tøff oppgave om de vil sikre seg ligatittelen for sjuende gang på rad. ligger seks poeng bak LASK etter en skuffende poengfangst siden Haaland forlot klubben.

Patson Daka har imidlertid levert med tre mål på de fire kampene.