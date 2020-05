Johnson: Cummings gjorde det enhver far ville gjort

Storbritannias statsminister Boris Johnson tar sin rådgiver Dominic Cummings i forsvar, etter at Cummings har blitt anklaget for å ha brutt karantenereglene.

På den daglige pressekonferansen søndag tok Johnson Cummings i forsvar og sa at rådgiveren ikke har gjort noe ulovlig.

– Jeg har snakket med ham i dag, ansikt til ansikt. Cummings fulgte instinktene og gjorde det enhver far ville gjort. Jeg klandrer ham ikke for det, sa Johnson.

Ifølge britiske medier ble Cummings observert i Dunham – 40 mil unna sitt hjem – samtidig som han var i karantene med koronasmitte i slutten av mars. Reisen er blitt forklart med at Cummings ønsket at et familiemedlem skulle passe på sønnen hans.

(NTB)