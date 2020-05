Feiret høytid i hver sin bil

Koronaviruset gjorde det umulig å ha en ordinær feiring av id al-fitr i år. Rabita-moskeen i Oslo sørget for at det høytiden ble markert til gagns likevel.

Søndag markerer muslimer verden over slutten på fastemåneden Ramadan. Årets markering ble naturligvis annerledes.

– Det er jo flere tusen muslimer som ikke har hatt mulighet til å kunne starte denne dagen med et besøk i moskeen, da tenkte jeg at vi møtte ha en eller annen form for markering, forteller arrangør Arshad Jamil.

Jamil og Rabitamoskeen valgte derfor å invitere alle muslimer til Tryvann, for å ta del i tidenes første drive-in id-feiring.

– Det er nesten 250 biler her. Vi har hatt litt underholdning, utdeling av snacks og barna har fått is. Det er barna som er i fokus under id-feiringen, så siden det ikke blir like mye klemming i år, så skal det bli destod flere gaver, sier Jamil videre.

PARKERT: Drive-in id-feiring på p-plassen på Tryvann. Foto: Thomas Evensen / TV 2

En del av samfunnet

Rawah har tatt med hele familien, og kjørt helt fra Sarpsborg for å ta del i drive-in-feiringen.

– Vi føler at vi er en del av samfunnet, og at denne feiringen får støtte blant nordmennene, forteller Rawah til TV 2.

Ektemannen hennes Ammar er glad for at hun og familien tok turen.

– Jeg har bodd i Norge i 12 år, og id-feiringen her i landet har endret seg kraftig siden jeg kom. Det viktigste er at muslimer har et sted å samle seg på denne dagen, forteller Ammar.

Familien Hadui hadde også fylt opp bilen og kjørt opp til Tryvann. Familiens far, Abdu Hadui beskriver drive-in feiringen som «fantastisk».

Sønnen, Rayan Hadui, forteller hvor viktig feiringen er for familien.

– Id er viktig for oss, fordi det har vært hardt å holde fasten. Men til slutt så har vi gjort oss fortjent til å spise god mat med venner og familie. Det er merkelig, men samtidig så er det fint at vi klarte å forene oss med andre familier og andre personer, sier Rayan.

Celebert selskap

Artist og rapper, Adam Ezzari, hadde sammen med familien kjørt opp til Tryvann, søndag morgen.

FEIRING: Adam Ezzari rullet opp. Foto: Thomas Evensen/TV 2

– Jeg var litt redd for at jeg ikke skulle kjenne på den «id-følelsen» vi vanligvis har hvert år. Men samholdet er veldig godt her, og som man hører, så får man idfølelsen her også, sier Ezzari idet bilene tuter i kor.

Han sier også at feiringen, til tross for omstendighetene, ble vellykket.

– Det er selvfølgelig noe helt nytt, men det er også gøy og spennende, og det har fungert veldig bra. Med tanke på tiden vi befinner oss i, så var det egentlig helt perfekt, sier Ezzari.