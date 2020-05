Lars og Sesilie ble koronasmittet etter Liverpool-tur: – Jeg var ikke sikker på om han kom til å overleve

Sammen med konen Sesilie Olava Øie og nesten 200 andre norske Liverpool-supportere dro Lars Øie til England for å se Liverpools Champions League-oppgjør mot Atlético Madrid – en kamp som i ettertid har høstet stor kritikk for at den ble spilt.

Jürgen Klopp har uttalt at det var kriminelt at kampen ble spilt.

Reisen var en julegave fra Lars til konen Sesilie. De var klare over at koronaviruset hadde inntatt Europa, men tenkte det var trygt å reise over Nordsjøen for å se favorittlaget sitt.

– Der og da var det enkelt å reise. Dersom kampen hadde vært én dag senere, ville vi nok ikke reist. Fokuset rundt viruset utviklet seg kraftig de dagene, sier Sesilie Olava Øie.

Da Erna Solberg 12. mars gikk opp på talerstolen og stengte ned Norge, satt ekteparet på flyet hjem sammen med flere andre Liverpool-supportere. 2-3-tapet var en stor nedtur, men det som skulle møte dem da de kom hjem, var mye verre.

– Jeg ble veldig dårlig ganske fort etter at vi kom hjem. 15. mars ringte Sesilie til ambulansen som kjørte meg til sykehuset. Der ble det tatt prøver og bilder av lungene mine, men jeg ble sendt hjem igjen. En uke senere forverret tilstanden seg og jeg ble veldig dårlig, forteller Lars Øie.

– Han var fryktelig dårlig. Jeg testet også positivt, men Lars var mye verre. Det var tre døgn der jeg ikke var sikker på om han kom til å overleve. Han sov 19 timer i døgnet og hverken spiste eller drakk, sier Sesilie.

41 dødsfall kan stamme fra kampen

En analyse gjort av NHS (National Health Service) sine data viser at 41 korona-relaterte dødsfall kan spores til kampen mellom Liverpool og Atlético. Det kommer frem i den engelske avisen The Times på bakgrunn av en analyse gjort av Edge Health.

De har samlet data gjennom datamodellering og kommet frem til at 41 dødsfall i perioden 25-35 dager etter kampen kan stamme fra oppgjøret.

Imperial College London and University of Oxford har regnet seg frem til at Spania hadde rundt 640.000 positive korona-saker på det tidspunktet kampen ble spilt, i Storbritannia var tallet 100.000.

Det var 52.000 tilskuere til stede på kampen, blant disse var 3000 Atlético-supportere.

32 dager i isolasjon uten kontakt med barna

Det tok 24 dager før ekteparet ble friskmeldt. Totalt tilbrakte de 32 dager i full isolasjon. Noe som hindret dem i å møte barna sine.

– Det var tøft, det var noen beintøffe uker. Det har vært tøft mentalt, også for barna våre. De har stått på utsiden og sett oss være dårlig uten å kunne gjøre noe, sier Sesilie Øie.

ANFIELD: Lars Øie utenfor Anfield før kampstart. Foto: PRIVAT

De var klare over at koronaviruset hadde inntatt Europa da de satte seg på flyet til Liverpool, men de fryktet aldri at turen skulle sørge for at de selv ble smittet.

– Vi fikk litt meldinger fra Norge på kampdagen om at det hadde vært mye smitte i Madrid. Vi var på en pub før kampen og jeg sa ironisk «om vi ikke blir smittet nå, så blir vi det aldri». Jeg skulle selvsagt nå ønske at det var ord som aldri ble sagt, sier Sesilie.

– Hvordan var stemningen i Liverpool på kampdagen?

– Det var en litt skummel stemning, det var litt ekkelt. Det var en slags redsel i byen, svarer hun.

– Burde kampen vært spilt?

– Den burde vært avlyst.

– En vond følelse

Øyvind Alsaker var til stede på kampen på kommentatorplass. Da han snakket om oppgjøret kort tid senere, beskrev han det som en «veldig rar opplevelse.»

– Da hadde panikken slått inn i store deler av Europa. Så det var veldig annerledes det som skjedde lørdagen og søndagen i Premier League-kampen og det som skjedde onsdag kveld i Liverpool. Der hadde du blant annet en voldsom gjeng Atlético-supportere fra Madrid, som på det tidspunktet hadde halvparten av de spanske smittede, som stod og gaulet i hjørnet og hang rundt halsen på hverandre. Det var veldig spesielt, altså, beskrev Alsaker.

– Det blir så feil på så utrolig mange nivåer. For det første så vil jo den store majoriteten av befolkningen fordømme hele matchen du er til stede for å formidle. Allerede der er det en ganske vond følelse. Også er det rent faktisk medisinsk, at det helt åpenbart er en dårlig idé og veldig smittsomt, sa Alsaker og fortsatte:

– Å samle 55 000 i den situasjonen virker òg helt feil. Jeg merket det veldig godt i vårt team og i vår formidling. Hele dagen handlet det i veldig stor grad om koronavirus og utvikling. Det skjedde mye det døgnet tirsdag kveld til matchen ble spilt onsdag kveld, påpekte TV 2s kommentator.

Samtidig som Liverpool spilte foran et fullsatt Anfield, spilte PSG for tomme tribuner mot Borussia Dortmund på Parc des Princes. I tillegg, samtidig som kampene pågikk, bekreftet Champions League-rival at midtstopperen Daniele Rugani hadde fått påvist koronasmitte.

Og de neste dagene ble mer eller mindre hver fotballiga i Europa utsatt på ubestemt tid, inkludert Premier League.

– Det var en uforglemmelig fotballkamp, og et drama nesten uten like, men jeg satt ikke med den følelsen jeg pleier å gjøre når jeg har vært med på sånne ting, medga Alsaker.