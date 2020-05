Roses etter Carlsen-seier: – De ga ham overtaket

Se kvartfinalene i Magnus Carlsen Rapid Challenge på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo nå!

Magnus Carlsen startet med hvite brikker i første parti av kvartfinalen mot Wesley So.

Partiet var preget av mye venting da den filippinskfødte amerikaneren slet med forbindelsen, men da partiet var i gang igjen slo Carlsen ifra seg.

29-åringen ofret dronningen sin i et angrep på den svarte kongen. Carlsens offensive stilling sørget for at han vant det første partiet i den første kampen i kvartfinalen.

– Det er fantastisk spill av Magnus. Jeg vil gi ros til Magnus sitt åpningsteam. De har gitt Magnus en fantastisk start på det vi trodde ble en vanskelig kamp. De ga ham overtaket, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Slik spilles kvartfinalene

Magnus Carlsen kjemper om en plass i semifinalen i sin egen turnering. Den norske verdensmesteren møter Wesley So over tre kamper. Hver kamp består av fire partier hurtigsjakk. Står det 2-2 i en kamp avgjøres den av et parti Armageddon.

Best av tre-prinsippet gjelder, dermed kan Carlsen gå til semifinale om han vinner de første to kampene.

Den første kampen mellom Carlsen og So spilles søndag, den andre tirsdag og er det ikke avgjort spilles en siste kamp onsdag.

KVARTFINALENE: Går Magnus Carlsen videre fra kvartfinalen mot Wesley So, venter vinneren av Hikaru Nakamura og Levon Aronian i semifinalen Foto: Skjermdump/TV 2 Sport 2

Carlsen nær fiasko

Magnus Carlsen måtte kjempe for å nå kvartfinale i sin egen turnering, Rapid Challenge. 29-åringen viste seg frem da det gjaldt som mest, han slo Alireza Firouzja og kapret femteplassen etter de innledende rundene.

Kvartfinalemotstander ble dermed Wesley So. Det var Carlsen ikke fornøyd med.

– Det er ikke ideelt, men jeg er glad for at jeg unngikk Ding Liren. So er en veldig vanskelig motstander, men jeg ser positivt på det. Jeg ville heller møtt Nakamura som jeg føler jeg har overtaket på. Skulle jeg rangert de jeg aller helst ikke ville møtt, hadde Ding vært det verste, så kommer So, sier Magnus Carlsen til TV 2.

Hans Olav Lahlum i TV 2s sjakkstudio mener So er en solid spiller.

– Han gjør få feil og regner veldig godt. Tabbekvoten er veldig liten, mener Lahlum.

Store summer

1,5 millioner kroner er i potten i Magnus Carlsen Rapid Challenge, der vinneren stikker av med 455.000 kroner.

Det er den andre turneringen i Carlsens Chess Tour. 29-åringen fra Lommedalen vant den første turneringen, Invitational, og fikk med seg førstepremien på 734.000 kroner.

Magnus Carlsen Chess Tour går over fem turneringer og har en samlet premiepott på over 10 millioner kroner.

Invitational: Ferdigspilt. Vinner: Magnus Carlsen.

Rapid Challenge: 19. mai - 3. juni (pågår nå).

Online Chess Masters: 20. juni-5. juli.

Legends of Chess: 21. juli-5. august.

Tour Final: 9. august-20. august.

Alle turneringene ser du på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo.