Faren fikk slag og samboeren kreft – nå har Vidar samlet inn stor sum med sykkelstunt

Stuntet har resultert i store bidrag til Kreftforeningen og Landsforeningen for slagrammede. Så langt har veldedighetsøkten resultert i rett i underkant av 180 000 kroner.

Sammen med broren Kjetil tilbakela de altså den ekstreme distansen rundt og rundt i Omvikdalen, Kvinnherad kommune, i Vestland fylke.

Til sammen ble det 135 runder i en løype på 5,7 kilometer.

STERKE BRØDRE: Kjetil (venstre) og Vidar Mehl. Foto: Privat.

Antall kilometer og antall timer er imidlertid ikke det Vidar sitter igjen med:

– Å kunne sykle rundt der og se både samboeren min og pappa heie døgnet rundt... Det er ikke ofte jeg sykler, griner, er glad, trist og alt mulig på en gang. Det var et ganske spesielt døgn, rett og slett, forteller han til TV 2.

Faren fikk slag: – Var dømt til å være lam i begge bena

Inspirasjonen for stuntet er nemlig viktigere enn stuntet i seg selv.

– Bakgrunnen er det vi har opplevd i familien. Faren min ble rammet av slag og samboeren min fikk hjernekreft, sier han, og fortsetter:

– Pappa ble syk for nøyaktig 11 år siden. Han var frisk og rask på alle måter, men etter å ha hatt vondt i hodet i et par dager så satt han bare i stolen, helt borte vekk. Han hadde fått både hjerneslag og hjerneblødning. Vi visst ikke om han kom til å overleve. Han var lenge mellom liv og død.

I og med at han fikk begge deler samtidig, var utsiktene dystre.

KOM SEG TILBAKE PÅ BENA: Faren til Vidar og Kjetil fikk slag, men har med årene klart å bruke bena igjen - til tross for at legene mente det var umulig. Foto: Privat.

– Men han overlevde, og han har, på mirakuløst vis, trent seg opp til å kunne gå ganske normalt. Han var dømt til å være lam i begge bena. Den ene armen er det ikke liv i, men det har hjulpet ham mye å kunne gå såpass bra. Han har mistet språket, men han har samme gløden og humøret som før. Personen er der inne og er den samme, selv om han ikke får ytret seg like mye som han vil.

Samboeren fikk kreft: – Det er en ekstrem påkjenning for henne

Faren fulgte med på så godt som hele den døgnlange sykkelturen.

Det gjorde også samboeren Helene, som for halvannet år siden ble syk, like brått som faren.

– Tre uker etter at vi hadde forlovet oss, så snudde alt seg på hodet. Uten forvarsel så sov hun i et helt døgn. Hun slet med språket, var kvalm..., forteller Vidar.

Legene antok at hun led av migrene og sendte henne derfor hjem igjen. Da tilstanden ikke bedret seg de neste dagene, dro de i stedet til et annet sykehus.

– Der fant de ut at hun hadde en kjempesvulst i hodet, som lå i tale- og oppfattelsesområdet. Det snudde livet brått på hodet, og prognosene på slike svulster er ofte veldige dårlige. Det avhenger jo av graden, selvfølgelig, men det er ingen som kan si hvordan det kommer til å gå. Per definisjon er det jo uhelbredelig, som de sa, sier han.

KOM SEG GJENNOM KREFTEN: Samboeren Helene er kreftfri, men lever fortsatt med konsekvensene av hjernesvulsten. Foto: Privat.

Helen ble operert for bare tre uker siden, og den åpne operasjonen var vellykket.

– De fjernet så mye de kunne, og så ble det runder med stråling, cellegift og harde kurer. Det var en vanvittig påkjenning. Spying dag og natt ... og samtidig skal du leve uten å vite om det faktisk hjelper. Det har vært, og er fortsatt, en ganske ekstrem påkjenning for henne. Det har gått veldig inn på meg. Det setter ting i perspektiv. Utrolig nok har hun fått beskjed om kreften nå er borte. Så det er jo fantastisk. Det er alltid fare for tilbakeslag, de kan ikke garantere noe, men vi håper og tror at hun forblir kreftfri.

– Nesten hele lokalsamfunnet kom. Det var rørende

Broren Kjetil måtte gi seg på meget respektable 703 kilometer, mens Vidar altså endte opp på 767 – og dette gjorde de i tidvis sterk vind, meldes det om.

Den tidligere «rekorden» hadde kjøresterke Jonas Orset, som tidligere i vår noterte seg for 740 kilometer.

NATTERAVN: Timene ble lange i tussmørket, men brødrene fullførte det de startet. Foto: Privat.

– Jeg innså ikke før jeg var halvveis hvor langt 24 timer er på sykkel! Det var litt tøft til tider. Jeg er fortsatt litt mør i beina, men det gikk egentlig litt bedre enn forventet. Det var tøffest mentalt - spesielt på natta og de siste timene, når du begynner å se enden på det. Det var mange mentale nedturer, men også mange oppturer når du blir heiet frem, sier Vidar.

Han hyller alle som møtte opp langs veien.

– Det var uventet at engasjementet ble så stort. Vi hadde håpet på støtte og bidrag, men at det skulle samle seg flere hundre folk, som heiet døgnet rundt, var helt drøyt. Jeg smilte nesten konstant, til tross for at vi syklet 135 runder, selv om jeg hadde vondt både her og der. Nesten hele lokalsamfunnet hadde kommet for å heie. Det var rørende.