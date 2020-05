Hunden nektet å forlate sin døde søster

Lørdag fikk Kingsville Kleberg Health Department Animal Control og Care Center i Texas i USA melding om at en hund var påkjørt ved en motorvei i byen.

Da de ankom stedet fant de en hund som voktet over sin avdøde søster, og hunden nektet å forlate søsteren.

– Denne gutten ville ikke la noen tulle med søsteren hans. Våre ansatte slet med å overtale ham om at alt ville gå bra, og de var der for å hjelpe ham, skriver de i et innlegg på Facebook.

HJELP: Hunden var svært skeptisk da mannskapet rykket ut for å hjelpe ham. Foto: Kingsville Kleberg Health Department Animal Control og Care Center

I innlegget har de lagt ved flere bilder som viser hunden og hans avdøde søster.

– Dette var et av de mest hjerteskjærende oppdragene vi noen gang har rykket ut på, skriver organisasjonen videre.

De rørende bildene har fått mye oppmerksomhet, og over 4000 personer har reagert på innlegget.

Hunden ble til slutt tatt med av de ansatte hvor han fikk mat og vann.

– Han er fortsatt litt forvirret over det som har skjedd, men han er i det minste på et trygt sted hvor han får mat og vann.

Siden de som fant hunden ikke vet om noen eier han, blir hunden holdt som en løshund. Dersom noen ikke melder seg, vil den bli satt ut for adopsjon, skriver organisasjonen.

– Våre ansatte har bestemt at hunden skal hete «Guardian».