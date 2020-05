Ryktes til flere storklubber: – Ingen tvil om at han kan gjøre en god jobb

Joshua King har kun et år igjen av kontrakten med Bournemouth. Det kan tvinge klubben til å selge ham, dersom de ønsker å få betalt.

Ifølge Sky Sports har det oppstått nye rykter rundt Joshua King (28) og hans fremtid.

I januar var den norske landslagsspissen sterkt ryktet til Manchester United. TV 2 kunne da erfare at Bournemouth hadde avslått et bud på rundt 325 millioner kroner for 28-åringen.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror at en overgang til Manchester United kan være svært sannsynlig for King i sommer.

– Ja, det tror jeg. Spesielt etter alt snakket som var i januar. Det er nok også Bournemouths interesse at noe skjer nå, ettersom King bare har et år igjen av kontrakten. Enten må de selge, eller så må de forlenge kontrakten.

Søndag skriver Sky Sports at fire av topp-seks lagene i Premier League ønsker å forsterke stallen med King. De navngir to av klubbene.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United skal fortsatt være interessert i å knytte til seg angriperen ettersom det er usikkert om Ighalo blir værende.

Også Chelsea skal være interessert i å styrke angrepet sitt med King.

– Dersom Ighalo blir værende, minsker det Kings sjanser

Da overgangen til King falt gjennom i januar valgte United å gå for en kortsiktig løsning. Odion Ighalo ble hentet på lån fra kinesiske Shanghai Shenhua.

EKSPERT: Erik Thorstvedt har fulgt Joshua King tett de siste årene i Premier League. Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Tv 2

– Det er jo veldig usikkert om Ighalo blir værende. Dersom han blir det, så minsker nok sjansene til King, sier Thorstvedt.

– Er King god nok for Manchester United og Chelsea?

– Ja, det er han. Men jeg tror ikke han kan regne med å være bankers i startoppstillingen, det er han nok klar over selv. Det er gode spillere i klubbene fra før. Manchester United har Marcus Rashford og Anthony Martial, men King kan brukes flere plasser. Jeg synes han har vært strålende som kantspiller tidligere. Han er veldig god en mot en, og han lukter svakhetene til motstanderne, sier Thorstvedt.

Den tidligere Tottenham- og landslagskeeperen tror også at King kan bli en viktig brikke i Solskjærs gjenoppbygging av Manchester United.

– United prøver å bygge seg opp igjen. King er allsidig og kan spille i flere posisjoner. Det er nok ingen tvil om at han kan være med å gjøre en god jobb, sier han.

Drømmer om Champions Leauge

28-åringen har et år igjen av kontrakten med Bournemouth, og har tidligere uttalt til TV 2 at han drømmer om å spille Champions League før karrièren ender.

– Jeg har alltid drømt om å spille i en klubb som spiller i Champions League. Om det skjer nå, eller om et år eller to, det vet jeg ikke. Men jeg har alltid drømt om å spille i Champions League. Hvis det ikke skjer med Bournemouth i fremtiden, så har jeg tro på at jeg kommer til å spille i en klubb som er med i Champions League i fremtiden, svarte King, før han understreket:

– Men når det skjer, det vet jeg ikke.