Meteorologen med gladmelding til hele landet

I forrige uke så politiet i Trondheim seg nødt til å komme med en «advarsel» til sine innbyggere da det noe uvanlige værfenomenet sol dukket opp på himmelen.

«I dag vil mest sannsynlig er lite kjent værfenomen åpenbare seg over Trondheim - Meteorologisk institutt forteller oss at den kalles sol. Den skal være relativt ufarlig, så lenge man husker noe som heter solkrem og solbriller», sto det i innlegget til politiet.

Og skal vi tro meteorologen er det flere landsdeler som den kommende uken får nyte litt ekstra varme og sol.

– Uken begynner bra. Det lavtrykket som har gitt mye nedbør i helgen går østover på mandag, også får vi inn en høytrykksrygg fra vest i stedet. Denne vil dekke hele landet, og gi ganske fint vær mange steder, sier vakthavende meteorolog i StormGeo Camilla Albertsen.

Lange perioder med sol

Det kan komme litt spredt regn eller yr i Nordland og lengst nord i Trøndelag, men bortsett fra det blir det oppholdsvær i hele landet og lange perioder med sol, lover Albertsen.

– Videre utover i uken får vi inn en front med noe nedbør mot Vestlandet og til og med Nordland. Høytrykkryggen fortsetter østover, også får vi inn en front fra vest. Denne fronten gir økende vind, skyet vær og nedbør fra Rogaland og nordover til Nordland, sier meteorologen.

Fra tirsdag av vil det bli mildere flere steder i landet.

– Mot onsdag og torsdag kommer det en ny liten høytrykksrygg innover Sør-Norge, som gir masse fint vær Østafjells. Det er fortsatt noen små byger fra Vestlandet og nordover til Nord-Norge, sier Albertsen.

Best i Øst

De foreløpige prognosene viser at det ser svært lovende ut for hele Norge inn mot helga.

– For å oppsummere begynner uka bra for alle, men så blir det litt ruskete i Nord i midten av uken. Østafjells får ganske bra vær hele perioden, også bygger det seg opp et høytrykk fra fredag av som fører til at de fleste får fint vær, sier Albertsen og legger til:

– Det blir altså ikke så ille, men det er best i Øst.