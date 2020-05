«Svart boks» funnet etter flystyrt i Karachi

Minst 97 mennesker døde i ulykken. Airbus A320-maskinen kom fra Lahore da flygerne fikk problemer under landing i Karachi. Flyet krasjet i nærheten av flyplassen.

En av flyets såkalte svarte bokser er funnet på ulykkesstedet, opplyser en talsmann for flyselskapet til CNN.

Passasjerfly har to såkalte svarte bokser – en som registrerer data om flyet, og en som tar opp lyden i cockpit.

To personer overlevde styrten. En av dem, Mohammad Zubair, forteller til nyhetsbyrået AP om en kraftig bevegelse i flyet kort tid før det styrtet. Zubair tolket bevegelsen som turbulens.

Flygeren advarte over høyttaleranlegget at landingen kunne bli vanskelig. Like etterpå krasjet flyet i et nabolag like ved flyplassen.

En utskrift av samtalen mellom flyets pilot og bakkekontrollen tyder på at flyet fikk motorproblemer. Piloten sendte ut nødmelding før sendingen ble avbrutt.

Åtte personer på bakken ble skadd i ulykken. Arbeidet med å identifisere de døde var vanskelig.