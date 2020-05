– Jeg klarer ikke høre på musikken hans. Jeg gråter bare

Det har gått to år siden den svenske superstjernen Avicii tok sitt eget liv. Nå snakker moren Anki Lindén ut om sorgen for aller første gang.

20. april i 2018 kom sjokknyheten om at den svenske superstjernen Tim Bergling, best kjent under artistnavnet Avicii, var død.

En hel verden var i sorg, og svensken ble hyllet av stjerner som Kygo, Madonna og David Guetta.

– Jeg kan ikke tro at det er sant. Min største inspirasjon og grunnen til at jeg begynte med elektronikkmusikk. Takk for all gleden du har brakt til verden med musikken din. Hvil i fred Avicii, skrev Kygo på Instagram.

– Traumatisk

To år etter det tragiske dødsfallet har moren til DJen, den svenske skuespilleren Anki Lindén, latt seg intervjue for første gang.

– Tim finnes i meg hele tiden, og sorgen og savnet er tung å bære. Livet er før og etter Tim. Savnet er innimellom uutholdelig, sier Lindén til Aftonbladet.

Moren beskriver tiden etter sønnens død som traumatisk, og forteller at hun var tilnærmet bedøvet av sjokket.

– Det var turbulent, men det var så mange fantastiske mennesker som delte vår sorg. Vi fikk ta del i fansens kjærlighet til Tim, og jeg kjenner en stor takknemlighet for alle brevene vi fikk fra verden rundt om hvor mye hans musikk har betydd for folk, sier Lindén.

– Å miste er barn er forferdelig

Selv om det nå har gått to år, er sorgen like stor og hverdagen er fortsatt vanskelig å takle.

– Jeg har Netflix, C More, HBO og Viaplay. Jeg har alle streamingtjenester som finnes, og det har jeg holdt på med siden Tim gikk bort. Det har vært den eneste måten for meg å koble ut, å rømme fra virkeligheten en stund. Mange tror at man har det mye bedre etter to år, og at det da har det gått lang tid, men sånn er det ikke for meg i det hele tatt, sier moren og legger til:

– Jeg kan fortsatt ikke fatte at han er borte, og jeg synes det er mye verre nå enn like etterpå. Det er verre på en annen måte, for nå har jeg virkelig begynt å ta det innover meg. Å miste et barn er så forferdelig, og sjokket og traumet varer lenge når man får enn sånn beskjed.

Det bli tidlig kjent at Avicii hadde valgt å ta sitt eget liv. For familien var det ikke et alternativ å skjule det som hadde skjedd.

– Det var viktig for oss å fortelle hvordan Tim var, det var ikke mange som visste om problemene han slet med. Vi ville også få bukt med stigma rundt selvmord.

– Ønsker en forandring

Etter sønnens dødsfall opprettet foreldrene Tim Bergling Foundation. Organisasjonen skal øke forståelsen rundt selvmord og hjelpe de som er risikosonen.

– Vi har fått masse brev og e-poster. Dette kjennes ut som det viktigste vi kan gjøre etter Tims død. Vi er veldig engasjert og ønsker virkelig en forandring. Det er så forferdelig at så mange unge mennesker tar sitt eget liv, sier Lindén.

Foreldrene prøver nå å venne seg til et liv uten sønnen.

– Man lærer seg å leve med det. Men det er alt vi gjorde med Tim, alle reisene. Alle låtene han sendte til oss i ulike stadier og spurte oss hva vi syntes.

– Jeg elsket musikken hans og hørte ofte på den da jeg var ute og gikk. Men det kan jeg ikke gjøre nå. Det går ikke, jeg gråter bare, sier moren.