USA nærmer seg 100 000 døde – avis fyller forsiden med ofre

Med en forside satt sammen av nesten 1000 navn på mennesker døde av covid-19, markerer New York Times at USA nærmer seg 100.000 døde under pandemien.

Alle grafene og bildene om koronautbruddet som til daglig preger forsiden på avisa er søndag byttet ut med en eneste lang liste med nesten 1 000 navn og små utdrag fra dødsannonser og nekrologer journalister i New York Times har samlet inn fra aviser over hele USA.

Ved å vise en brøkdel av landets koronadødsfall, ønsker avisen å illustrere omfanget av koronakrisen i USA.

– USA nærmer seg 100 000 døde, et uberegnelig tap, leser overskriften, etterfulgt av en viktig påminnelse:

– De var ikke bare navn på en liste. De var oss.

Vil vise mangfold

Mens USA nærmer seg 100 000 døde under pandemien, og New York som den hardest rammede byen i landet, erkjente grafikkredaktør Simone Landon at hun og kollegene, og sikkert også leserne, var utmattet over alle de nøytrale dataene som kommer om utbruddet.

I stedet ville avisen vise litt av mangfoldet som de tapte livene representerer.

– Å sette 100 000 prikker eller grafer på en side forteller deg ikke så veldig mye om hvem disse menneskene var, livene de levde, hva dette betyr for oss som land, sier Landon.

Det ble vurdert å sette på hundrevis av bilder av ansiktene til mennesker som var døde, men så kom ideen om å sammenstille nekrologer og dødsannonser om Covid-19-ofre fra store og små aviser over hele landet.

– Jeg ville ha noe som folk kan se tilbake på om hundre år og forstå størrelsen på hva vi lever gjennom nå, sier redaktør Marc Lacey.

«Uunngåelig»

Dødstallet i USA passerte lørdag 97 000, mer enn noe annet land i verden. Mandag er Memorial Day, som tradisjonelt sett markerer startet på sommeren i USA. Enkelte eksperter frykter at økte temperaturer og reduserte restriksjoner kan føre til en ny, dødelig smittebølge i landet.

Anthony Fauci, myndighetenes smittevernleder, sa på fredag at nye, lokale utbrudd vil være «uunngåelige», etter hvert som stadig flere delstater lemper på smitteverntiltak. Fauci understrekte at tester, karantener og smittesporing er helt nødvendig dersom USA ønsker å unngå en ny nasjonal smittebølge.