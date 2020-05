Bolighus overtent – har ikke kontroll på beboerne

Det brenner kraftig i et hus med fire boenheter i Bodø natt til søndag.

Politiet meldte om brannen klokken 02.16 natt til søndag. Huset er fullstendig overtent.

Slokningsarbeidet er godt i gang, og politiet jobber nå med å få en oversikt over beboere på stedet.

– Det jobbes fullt hos brannvesenet, men det er nok ikke så mye som kan reddes av bygget. Brannen er under kontroll med tanke på spredning til andre bygg, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til TV 2.

Usikkert om alle er ute

Det er bosatt fem personer i det aktuelle bygget. Politiet vet ikke om alle er ute.

– Vi har ikke oversikt over alle beboerne i bygget. Det er vanskelig å vite om alle var hjemme da brannen startet, og vi jobber med å kartlegge dette nå, forteller Johansen.

På grunn av de kraftige flammene har brannvesenet ikke mulighet til å ta seg inn i bygget før brannen er slokket.

Evakuerer naboer

Til tross for at sprendingsfaren virker å være over, har flere av de nærmeste naboene blitt evakuert.

– Det er mye røyk i området, og vi ber naboer om å holde seg innendørs med vinduene lukket. Vi har evakuert de nærmeste, og kommunen bistår nå med dette, forteller operasjonslederen.

Politiet forsøker også å kartlegge årsaken til brannen, men har så langt lite å gå på.

– Det var naboer som meldte fra om en eksplosjonsartet brann klokken 2.11. Vi driver med utvendig slokking foreløpig, sier vaktkommandør Bent Krister Osbakk ved 110-sentralen Nordland til NTB.

Saken oppdateres.