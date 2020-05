Her bryter spilleren alle regler. Nå kommer han med den gripende forklaringen

Da Dimitrij Nazarov sendte Erzgebirge Aue opp i ledelsen mot Nürnberg i fredagens 2. Bundesliga-kamp, brøt han alt av smittevernregler i feiringen.

30-åringen stormet bort til lagets bussjåfør, Thomas Romeyke, som fikk en stor klem av målscoreren.

De to øverste divisjonene i Tyskland startet opp igjen forrige helg etter å ha hatt koronapause, men det er under strenge smittevernregler.

Det skapte rabalder i Tyskland da Hertha Berlin-spillerne feiret nærmest som normalt forrige helg. Det endte med et brev på tre sider fra Det tyske fotballforbundet med anmodning om at kun fot- og albuekontakt er tillat.

– Han reddet livene våre

Nå kan Nazarov fortelle at det var en helt spesiell grunn til at han omfavnet bussjåfør Romeyke, for på motorveien til Nürnberg havnet spillerbussen i en dramatisk trafikkulykke med en personbil.

– Det var som å være med i en film. Bilen kom flyvende inn fra siden og landet rett foran oss. Delene skjøt mot bussen og vinduer knuste. Jeg satt foran meg knust glass over meg, forteller Erzgebirge Aues hovedtrener, Dirk Schuster, til T-Online.

Dima #Nazarov mit dem Kopf zum 1:0 für die #Veilchen. Der Dank geht an unseren Busfahrer Thomas #Romeyke. 💜⚒️ pic.twitter.com/Vrcucrnte9 — FC Erzgebirge Aue (@FCErzgebirgeAue) May 22, 2020

– Han reddet livene våre. Hvem vet hva som hadde skjedd om han ikke hadde reagert så raskt? Derfor løp jeg bort til ham for å feire, forklarer Nazarov i et intervju med MDR dagen etter 1-1 mot Nürnberg.

Med bønn til forbundet

Ifølge Bild ble personbilen fullstendig knust, mens den 22 år gamle føreren av BMW-en og den 24 år gamle passasjeren fikk alvorlige skader.

Personene i Erzgebirge Aues buss kom uskadet fra den dramatiske hendelsen, og kampen fredag kveld gikk som planlagt.

– Gudskjelov for at bussjåføren vår klarte å bremse så raskt og forhindre at det gikk verre, sier Schuster.

Nå ber Nazarov Det tyske fotballforbundet se bruddet på smittevernreglene mellom fingrene.

– Jeg vet at dette ikke er tillatt, men jeg håper de viser medmenneskelighet, sier landslagsspilleren til Aserbajdsjan.