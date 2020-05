Anna Veith tok følelsesladet farvel

Den østerrikske alpinhelten Anna Veith legger opp. Det har allerede en god stund vært spekulert i at Veiths karriere er over, men det først overfor ORF lørdag at hun bekreftet karrierepunktumet.

Da kom det også noen tårer for 30-åringen.

– Jeg er klar for neste kapittel. Både hjertet og hodet forteller meg at tiden er inne for å gjøre noe nytt. Derfor har jeg bestemt meg for å legge skiene på hylla, skriver Anna Veith i et Instagram-innlegg lørdag.

Veith vant gull i super-G og sølv i storslalåm under Sotsji-OL i 2014. I lekene i Pyeongchang fire år senere tok hun OL-sølv i super-G. Hun står med totalt fire VM-gull, og hun vant verdenscupen sammenlagt i både 2014 og 2015. Totalt har Veith 15 seirer i verdenscupen å vise til.

– Jeg kunne aldri forestilt meg at skikjøring kunne lære meg så masse. Det handler ikke bare om å vinne eller tape, men om å bygge et lag. Jeg tror virkelig at det er dette som tar deg til toppen, skriver Veith.

Nå er hun spent på hva fremtiden bringer, men hun røper ikke hvilke planer hun har.

– Manuel (Veith, mannen) og jeg vil gjerne vår egen familie, men vi stresser ikke med det. Vi koser oss, sier hun til ORF.