Bayern München med storseier før Haaland-møte

Bayern München - Eintracht Frankfurt 5-2

Med sin 2-0-seier over Wolfsburg tidligere på lørdagen la Erling Braut Haaland og Dortmund press på Bayern München før møtet med Eintracht Frankfurt, men serielederne i Bundesliga taklet det uten store problemer.

Bayern vant 5-2 etter scoringer av Leon Goretzka, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Alphonso Davies og et selvmål av Martin Hinteregger, so også scoret begge målene til gjestene fra Frankfurt.

Med seieren gikk serieleder Bayern München igjen opp i en ledelse på fire poeng ned til Dortmund på andreplass. Sju kamper gjenstår av seosngen.

Unggutten for store anledninger

Dermed er det Dortmund som har klart mest press på seg før tirsdagens Der Klassiker mot Bayern München på Signal Iduna Park.

– Det er veldig typisk om Haaland er en av de sentrale aktørene der. Det ser ut til at han elsker de store oppgjørene. Det er en del unge spillere som er litt engstelig, men Braut Haaland ser ut til å digge det jo større motstanderen er, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Rogvi Baldvinsson, som spilte samme med en enda yngre Haaland i Bryne, er enig med Mathisen.

– Han er først og fremst nøyaktig den samme Erling som jeg kjente da han var 16-17 år gammel. Han nyter dette, nynner på Champions League-hymnen og sikkert Bayern-sanger òg før tirsdag. Jeg blir ikke overrasket om han er viktig og avgjørende i den kampen der, spår Baldvinsson.

Hinteregger med tre scoringer

Leon Goretzka og Thomas Müller sørget for 2-0 til pause for Bayern München mot Eintracht Frankfurt, før Robert Lewandowski scoret kampens tredje mål i begynnelsen av andre omgang.

Da virket det som om kampen var avgjort, men to reduseringer av Martin Hinteregger i løpet av to minutter skapte spenning igjen på Allianz Arena.

Spenningen varte bare noen minutter, for drøyt timen inn i oppgjøret ordnet stjerneskuddet Alphonso Davies 4-2 for Bayern München.

Men Hinteregger var ikke ferdigscoret for kvelden, men dessverre for Eintracht Frankfurt satte han ballen i eget mål da han rotet et ball i eget nett fra Serge Gnabrys innlegg etter 74 minutters spill.

Med 2-5-tapet ligger Eintracht Frankfurt på 13. plass i Bundesliga.