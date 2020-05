Supertalentet herjet igjen: – Han er en blanding av Ballack og Özil

Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen 1–3

Mens Erling Braut Haaland (19) herjer for Dortmund, har tyskerne sin egen diamant åtte mil sørvest for Dortmund. Supertalentet Kai Havertz (20) har scoret fire mål på de to siste kampene.

Da Bundesliga forrige helg åpnet opp igjen etter å ha vært stengt grunnet koronaviruset var det en heltent 20-åring som gikk ut på banen. Da kampen var over hadde han scoret to mål mot Werder Bremen. Noe han gjentok lørdag mot Borussia Mönchengladbach.

Det første målet kom allerede etter syv minutter da han løp seg fri og satte enkelt inn innlegget fra Karim Bellarabi. Etter 58. minutter satte han et straffespark i mål.

Tyskeren er et kjent navn for dem som følger Bundesliga og gjorde sin debut for Bayer Leverkusen allerede da han var 17 år og 126 dager. Da ble han klubbens yngste debutant gjennom tidene.

Kai Havertz er på blokken til de fleste toppklubber, og er ønsket av klubber som Barcelona, Borussia Dortmund, Bayern München, Manchester United, Chelsea og Liverpool.

Tatt steg for hver sesong

Så at Havertz har vært et stort talent lenge, det er ingen hemmelighet. Han har også vist stigende utvikling gjennom alle sesongen sine. Totalt har det blitt over 100 kamper for Bayer Leverkusen og syv landskamper for Tyskland.

2016/2017: I debutsesongen hadde han fire mål og seks målgivende på 24 kamper.

2017/2018: Havertz spilte samtlige 30 kamper og leverte tre mål og ni målgivende.

2018/2019: Forrige sesong fikk Havertz sitt virkelig gjennombrudd, da han scoret 17 mål og leverte fire målgivende pasninger.

2019/2020: Hittil denne sesongen har han scoret åtte mål og levert fire målgivende pasninger på 23 kamper.

– Han er en veldig talentfull spiller med få begrensninger. Til tross for alderen er han så rolig og trygg med ballen at det ser ut som han har gjort dette i årevis, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller om Havertz etter forrige helg.

Sammenligner Havertz med to tyske legender

Tidligere Bayern München-spiller Owen Hargreaves brukte store superlativer da han skulle beskrive Havertz.

– Alle sine øyne er på Braut Haaland og Jadon Sancho, men fra et tysk perspektiv er Havertz den største. Han er som en hybrid mellom Michael Ballack og Mesut Özil, sier Hargreaves til nettstedet Goal.

Engelskmannen som har en fortid i både den blå og den rød delen av Manchester tror at Havertz snart forsvinner fra Bundesliga.

– Han er spesiell. Han er den neste. Jeg tror alle de beste tyske spillerne blir i Bundesliga, før de tar turen til Premier League, Barcelona eller Real Madrid.

Hargreaves spilte 145 seriekamper for Bayern München i perioden 1999-2007, og tror nå at Havertz kan følge i fotsporene til noen av Tysklands største profiler.

– Marc-Andre Ter Stegen, Toni Kroos og Mesut Özil har alle reist ut og gjort det bra. Bundesliga-talentene er høyt ettertraktet ettersom de er godt skolert og profesjonelle, Havertz er den neste, sier Hargreaves.