Bø-brødrene perset på 3000 meter – men bare én av dem slo smøresjefen

Det er alltid resultatene på vinteren som er viktigst, men for skiskyttergutta ligger det også en viss prestisje i hvem som er raskest med løpeskoene.

Lørdag løp skiskytterstjernene mot hverandre på friidrettsbanen. . Foto: Instagram, med tillatelse.

Lørdag gjennomførte de sesongens første 3000 meter-test på Sognsvann, og ifølge landslagstrener Egil Kristiansen flere av utøverne merkbart nervøse før start.

– Det er godt at gutta får kjenne på konkurransenervene igjen. De var mer nervøse for dette enn et verdenscuprenn, sier han.

Smøresjef Tobias Dahl Fenre var hentet inn for anledningen, selv om snø var byttet ut med tartandekke.

– Tobias springer veldig mye, arrangerer ultraløp og den slags. Det har klikket for ham, ler Egil Kristiansen.

Storebror Bø stakk fra

Dahl Fenre la seg umiddelbart i front på 3000-meteren, og dannet etter hvert en tetgruppe med Tarjei Bø og Erlend Bjøntegaard. De siste to rundene greide storebror Bø å opparbeide seg en luke på de to andre, og løp dermed i mål som førstemann.

Tiden var ett sekund bedre enn bestenoteringen fra 22. juli i fjor: 8.54.

– Tobias er veldig bra på å springe. Han var haren vår og dro i fem runder, og så måtte jeg gå på litt. Men det var artig og kult å kjenne på slitet. Det var i hvert fall en jævlig nervøs gjeng som hadde gruet seg i flere dager, sier Tarjei Bø.

– Jeg tror Tarjei er god for en tid langt bedre enn det også, jeg tror han kan klare 8.40 med en god hare hele veien. Vi skal snart ha en ny test, så da får han prøve seg, sier trener Kristiansen, som selv har en personlig rekord på 8.45.

Thingnes Bø foran skjema

Erlend Bjøntegaard (8.59) vant spurten mot Dahl Fenre (9.00) i kampen om andreplassen, mens verdens beste skiskytter sleit seg inn til fjerdeplass på tiden 9.12.

Det er personlig rekord for Johannes Thingnes Bø – som ligger lengre fremme på denne tiden av året enn han vanligvis gjør. Tiden var tre sekunder bedre enn da han løp 3000 meter på sensommeren i fjor.

Storebror Tarjei sørger likevel for å sende et etterlengtet stikk i retning lillebror.

– Skal du kunne klage på skiene til vinteren, må du i hvert fall være bedre enn smøreren. Du kan ikke skylde på skiene hvis smøresjefen er bedre enn deg. Så det må være tungt for Johannes, flirer Bø.

Dette var fasiten for skiskyttergutta:

1. Tarjei Bø 8.54

2. Erlend Bjøntegaard 8.59

3. Johannes Thingnes Bø 9.12

4. Vetle Sjåstad Christiansen 9.18

5. Sturla Holm Lægreid 9.29

6. Johannes Dale 9.32