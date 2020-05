Målløs Haaland jublet for ny Dortmund-seier

Wolfsburg - Dormtund 0-2

Scoringer av sidebackene Achraf Hakimi og Raphaël Guerreiro sørget for at Dortmund tok en ny seier med 2-0 over Wolfsburg lørdag ettermiddag.

Dortmund står nå med seks strake seirer i Bundesliga.

Haaland spilte hele kampen for Dortmund, men klarte ikke å sette sitt preg på oppgjøret. Nordmannen står fortsatt med ti mål når ti kamper er spilt i Bundesliga etter overgangen fra RB Salzburg i januar.

– Dortmund vant fullt fortjent, og det var naturligvis en viktig seier i kampen om ligatittelen. Haaland var lite involvert i dagens kamp, men han var veldig nær scoring før Dortmund scoret sitt første mål, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Da Guerreiro sendte Dortmund i ledelsen etter drøyt halvtimen, bommet Haaland på ballen like før. Det skulle vise seg å være heldig, for ballen endte opp hos lagkameraten i langt bedre posisjon. 1-0 sto seg til pause.

Store deler av andre omgang ble en en forsvarskamp for Dortmund, men mot spillets gang kontret gjestene inn 2-0. Innbytter Jadon Sancho, Haaland og Achraf Hakimi satte fart fremover, før førstnevnte trillet ut til Hakimi, som banket inn Dortmunds andre med tolv minutter igjen å spille.

Et par minutter etter scoringen ble Wolfsburg redusert til ti spillere da Felix Klaus ble utvist etter VAR-bruk for en stempling på Manuel Akanji.

Med seieren går Dortmund opp i ryggen på serieleder Bayern München, som nå topper tabellen ett poeng foran Haalands lag før Eintracht Frankfurt gjester Bayern lørdag kveld.

Tirsdag kveld skal Dortmund og Bayern møtes til Der Klassiker.

– Det var en perfekt oppladning for Dortmund til den, mener Jesper Mathisen.

– Dortmund har hatt en perfekt start etter koronapausen, og det er bare å glede seg til å se Haaland mot de regjerende mesterne, fortsetter han.

Wolfsburg ligger på sjetteplass i Bundesliga.