Hinter om Premier League-retur: – Han er alfa og omega for Newcastle

Argentineren har gått arbeidsledig i et halvt år. Nå er han klar for en ny utfordring.

Mauricio Pochettino (48) har gått seks måneder uten jobb etter at han i november fikk sparken i Tottenham. Argentineren åpner nå opp for å returnere til sidelinjen i Premier League.

– Vi elsker England. Vårt hus og hjem er her, folkene er respektfulle. Premier League er den beste ligaen i verden, sier Pochettino til Daily Mail.

Etter å ha vært Tottenhams trener siden 2014, måtte han i november forlate jobben. Finale i Champions League og andreplass i Premier League var ikke godt nok for London-klubben.

Da Spurs også fikk en dårlig start på årets sesong, fikk styret nok.

– Det har vært fantastisk å ha tid til å samle tankene, organisere nye ideer, planlegge fremtiden og se frem mot den neste jobben.

– Man er nødt til å være klar når tilbudet fra en ny klubb kommer, sier argentineren.

Ryktes til Newcastle

Ifølge britiske medier hadde Tottenham en klausul som gjorde at en annen klubb måtte betale en kompensasjon dersom de ville hente Pochettino. Den løp angivelig ut tidligere denne uken, som betyr at argentineren nå står fritt til å signere for en ny klubb.

48-åringen har den siste tiden vært linket til Newcastle United som arvtageren til Steve Bruce, som kan være på vei bort dersom klubben får nye eiere.

Kjøpet er fortsatt ikke bekreftet, men skal ifølge flere engelske medier kun være formaliteter unna. Hovedinvestoren vil bli Saudi-Arabias oljefond, som er ventet å kjøpe 80 prosent av aksjene. Dermed er det ventet at Mojammed bin Salman, som er kronprins i landet og styrer oljefondet har et ønske om å gjøre Newcastle til et topplag.

– Newcastle-oppkjøpet har vært en evig saga, jeg tror ikke på det før jeg ser at avtalen er signert. Om det skulle skje, så ser jeg på Pochettino som den de burde hente dersom de mener alvor om å få verdensherredømme. Han er blant de aller gjeveste, om ikke den gjeveste de kan hente. Da tenker jeg både på spillere og managere, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Pochettino sier ingenting om ryktene rundt Newcastle, men er klar på at han snart vil tilbake til manesjen.

– Jeg er veldig åpen for å vente på et riktig prosjekt, sier han.

– Alfa og omega

Ved å bytte ut Steve Bruce med Mauricio Pochettino, vil laget fra Nord-England for alvor vise muskler overfor konkurrentene i Premier League.

Noe Stamsø Møller også tror.

– Det er alfa og omega for prosjektet. Det er ikke gitt at det vil gi dem bedre resultater, men det vil gi nye signeringer troen på prosjektet om man har et navn som Pochettino til å lokke med. Det er ikke sikkert Newcastle får hentet fra den øverste hyllen, men andre- og tredje hylle er realistisk med Pochettinho som Newcastle-manager, sier Stamsø Møller.