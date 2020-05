Simon Cowell nære på å avbryte norske Christian sin opptreden under britisk talentprogram

Den trønderske illusjonisten Christian Wedøy, også kalt «Lord Christian», har tidligere deltatt i Norske Talenter en rekke ganger, og er kjent for sine tilsynelatende livsfarlige stunt.

Lørdag kveld dukker han også opp i den britiske utgaven av talentprogrammet. Programmet blir sett av millioner av mennesker, og blant dommerne finner vi Simon Cowell, kjent fra en rekke talentprogrammer både i USA og i Storbritannia.

Lenket fast i vanntank

Stuntet Wedøy fremfører i den britiske utgaven går ut på at han er fanget og lenket fast i en vanntank, og målet er at han skal bryte seg ut av denne.

Se Christian Wedøy sin opptreden i Norske Talenter i 2017 her:

Wedøys ønske var å slå den verdenskjente magikeren Harry Houdinis rekord på antall minutter under vann.

– Houdinis rekord var på tre minutter og 30 sekunder, og går det lenger enn det, finnes det en sjanse for å dø, forklarte Wedøy til Cowell, ifølge den britiske avisen Metro.

I en smakebit fra kveldens episode kan man se at Cowell er nære på å avbryte stuntet da illusjonisten passerer fire minutter under vann.

– Skummel akt

Til TV 2 forteller den norske illusjonisten at han ikke meldte seg på talentprogrammet selv.

– Vi var i England og deltok på verdens største tryllekongress, deretter ble jeg ringt og spurt om jeg ville delta, sier Wedøy.

Trønderen sier videre at han har vært i kontakt med talentprogrammet i flere år, men at han og partneren ikke ønsket å være med før de hadde noe enda mer spektakulært å vise til i neste runde, dersom de skulle gå videre.

– Det er en skummel akt, og det var mye frem og tilbake, sier Wedøy.

Høyt spenningsnivå

Trønderen kan ikke avsløre mye før opptredenen blir sendt på TV i Storbritannia lørdag kveld, men sier at spenningsnivået var høyt blant samtlige i salen.

– De pleier å sitte pris på slike akter, men noen kvier seg for å sende meg videre fordi de syntes det er for skummelt, sier Wedøy.

Og på spørsmål om hvorvidt han blir ekstra nervøs over å fremføre for store stjerner som Simon Cowell, er svaret klart.

– For min del spiller det ingen rolle hvem jeg fremfører for, fordi jeg er låst under vann. Jeg blir ikke noe mer nervøs om de er kjent eller ikke, for jeg må bare gjøre det jeg må for å komme meg løs, sier han.

Opptredenen som sendes lørdag kveld ble spilt inn i februar. Den pågående koronapandemien har derfor satt en stopper for videre innspilling av programmet, så det er usikkert hva som skjer dersom trønderen skulle gå videre i første runde.