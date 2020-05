– Hvor langt unna er disse ungdommene å bli drapsmenn?

Tross flere masselagsmål og voldshendelser i Oslo de siste ukene sier politiet at det ikke skyller noen voldsbølge over hovedstaden. Men den groveste volden bekymrer.

Bare den siste uken har TV 2 skrevet om minst fire tilfeller der Oslo-politiet har rykket ut til masseslagsmål eller andre voldshendelser.

Det dreier seg ofte om at det er mange ungdommer på ett sted, at stemningen er amper og at enkelte bærer kniv eller andre stikkvåpen.

Senest på fredag rykket politiet ut med store styrker til Ulvøya, der det var observert kniv i et masseslagsmål.

– Vi har også fått beskrivelser på det vi tror kan være machete. Slike ting blir brukt i visse miljøer, sa operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo-politiet til TV 2 fredag kveld.

John Roger Lund er leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt. Han er bekymret for de potensielt svært alvorlige konsekvensene ved bruk av kniv og macheter.

– Når de går inn i disse slåsskampene med så farlige våpen, blir det fort et spørsmål om hvor langt unna disse ungdommene er å bli drapsmenn, sier Lund.

BEKYMRET: Leder for Enhet Øst, John Roger Lund tror ikke man blir kvitt ungdomsvolden med det første. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Politilederen påpeker at han ikke kjenner enkeltsakene fra den siste tiden, og at han ikke har konkrete tall foran seg når TV 2 ringer for et intervju.

– Av det jeg kan huske har vi hatt fire-fem sånne hendelser i løpet av halvannen uke, og det kommer ikke til å ta slutt med det første, sier Lund.

– Ingen voldsbølge

Rune Swahn er leder for Felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt. Han er svært opptatt av å trygge befolkningen på at det ikke skyller en voldsbølge over hovedstaden.

VIL BETRYGGE: Rune Swahn sier det ikke er noen stor økning i ungdomsrelatert vold i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi ser ikke noen stor økning i ungdomsrelatert vold de siste ukene. Det kan jeg si med sikkerhet, sier Swahn.

Han fortsetter:

– Hvis man leser media så kan det virke som det har vært en økning i ungdomsvolden, men våre tall viser at det har det ikke vært.

Han påpeker at han snakker om den registrerte kriminaliteten, og at det alltid er knyttet usikkerhet til uregistrert kriminalitet.

Swahn tror også at hendelsene i noen tilfeller kan se mer dramatiske ut enn de faktisk er. I noen tilfeller kan det fremstå som masseslagsmål fordi det er mange personer samlet rundt noen få som utøver vold, sier han.

– I forbindelse med de hendelsene som har vært de siste ukene så har det vært mange involvert. Volden har skjedd i det offentlige rom og har i noen tilfeller vært av grov karakter.

Selv om det ikke har vært noen stor økning i antall hendelser de siste ukene, så deler de to politilederne likevel en bekymring.

– Millimeter kan skille liv og død

Det er særlig bruken av kniv og andre stikkvåpen som bekymrer. Swahn forteller at politiet det siste året har intensivert arbeidet med å minske tilgangen på våpen.

– Bruk av kniv er veldig alvorlig. Det kan være millimeter som skiller liv og død, sier Swahn.

Siden 2019 har Oslo-politiet hatt et vesentlig større fokus på såkalte våpenaksjoner og visitasjoner når de er ute på patrulje, forteller han.

– Vi jobber målrettet med våpenaksjoner for å fjerne kniver og andre våpen fra gata. Lavere tilgjengelighet gir mindre bruk.

Han påpeker at det ofte er svært lite som skal til før man står overfor et drap, dersom det blir brukt macheter eller lignende i en slåsskamp.

KNIVSTIKKING: Politiet ved Furuset senter etter meldinger om slagsmål 16. mai. En person ble kjørt til sykehus med stikkskader av ukjent skadeomfang Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg tror vi går inn i en sommer hvor det blir utrolig viktig å sette fokus på dette, sier lederen for Enhet Øst, John Roger Lund.

Han sier at etterretning og det forebyggende arbeidet som gjøres i forkant av volden er svært viktig for å begrense de alvorlige hendelsene.

– En av politiets viktigste oppgaver er å forebygge. Det gjør vi ved å ha god dialog og skape tillit i ungdomsmiljøene. Det er viktig å få informasjon om disse hendelsene i forkant av at det skjer, sier Lund.

Likevel sier han at politiet ikke har den kontrollen de skulle ønske.

– Vi er bekymret, og ser at det ikke vil ta slutt med det første, sier Lund.

Når det gjelder de sakene som blant annet TV 2 har omtalt de siste ukene, så sier lederen for forebyggende enhet at politiet i Oslo har gjort flere pågripelser den siste tiden.

– De siste ukene er det gjort flere gode og målrettede pågripelser som har stanset potensielle voldsspiraler og alvorlig hevn. Det kreves en felles dugnad fra politiet, kommunen, foreldre, natteravner og alle andre gode krefter for å unngå disse voldshendelsene, avslutter Swahn.