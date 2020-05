Cissé vurderer sensasjonelt comeback for å nå milepæl

38-åringen håper å skaffe seg en kontrakt med en klubb i den franske toppdivisjonen slik at han kan bli kvitt tankene som plager ham daglig.

Djibril Cissé (38) er besatt av å score 100 mål i Ligue 1, det kan føre til et comeback for spissen.

Franskmannen scoret 96 mål i den franske toppdivisjonen for klubbene Auxerre, Marseille og Bastia. Tanken om å nå tresifret antall mål har plaget ham kraftig de siste årene.

– Det er noe jeg har tenkt mye på. Folk skryter hele tiden over karrieren min til meg. Men jeg føler det likevel mangler én ting.

– Det irriterer meg, det irriterer meg virkelig. Nå tenker jeg at det er riktig tidspunkt å prøve å få det til, sier Cissé til Sky Sports.

Under intervjuet med Sky Sports tilbydde han seg også å spille gratis for klubben som velger å gi ham sjansen til å nå milepælen.

– Jeg er en målscorer. Jeg elsker å score mål og jeg har gjort det 96 ganger i Ligue 1. Jeg trenger fire mål til, det må jeg få gjort før jeg dør, sier spissen til Sky Sports.

Cissé har en fortid i blant andre Liverpool, Sunderland, Queens Park Rangers og Lazio.

Til tross for at det bare ble to sesonger i Liverpool var han med da Liverpool heroisk kjempet seg tilbake mot AC Milan i 2005 og vant Champions League.

Store deler av karrieren hans var preget av alvorlige skader, noe som også førte til at han i 2015 la skoene på hylla. 38-åringen valgte likevel å ta på seg skoene igjen i 2017, da han signerte for den sveitsiske klubben Yverdon.

På nivå tre i Sveits herjet franskmannen og scoret 24 mål på 28 kamper i sin eneste sesong for dem. Da gikk turen videre til italienske A.C. Vicenza 1902, men her kom han seg aldri på banen og la opp igjen.