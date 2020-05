Piloten advarte mot vanskelig landing – så styrtet flyet i boligområde

Fredag styrtet et passasjerfly med 99 personer om bord i boligområdet Model Colony i den pakistanske byen Karachi.

Ifølge rapporter fra pakistanske myndigheter er 97 personer bekreftet døde. Kun to personer overlevde styrten.

Kraftige rystelser

Blant disse var ingeniøren Mohammed Zubair. Til nyhetsbyrået AP forteller han at det var kraftige rystelser i flyet rett før ulykken.

Zubair sier videre at flyet forsøkte å lande, og at piloten advarte om at landingen kunne bli vanskelig. Ingen var klar over at flyet var i ferd med å styrte.

Zubair sier at dette er det siste han husker før han våknet opp i flyvraket etter styrten. Han klarte å krabbe bort fra røyk og flammer og ble deretter tatt hånd om og fraktet bort i en ambulanse.

– Alt jeg kunne se var røyk og flammer. Jeg hørte skrik fra alle retninger, både fra barn og voksne. Men jeg kunne ikke se dem, jeg hørte bare skrikene, fortalte Zubair til den pakistanske TV-kanalen Geo News.

Zubair fikk åpnet setebeltet, og så et eim av lys.

– Jeg gikk mot lyset, og ble nødt til å hoppe tre meter ned for å komme i sikkerhet, sier han.

Minst fem hus skal være ødelagt, men det er foreløpig bare kommet meldinger om tre skadde folk blant de som befant seg i området. Redningsarbeidet pågår fremdeles.

Den andre personen som overlevde var sjefen for Bank of Punjas, Zafar Masood.

Flere flystyrter

Ifølge en uttalelse fra myndighetene som nyhetsbyrået Reuters har fått tilsendt, kom banksjefen med en uttalelse fra sykehussenga:

– Takk så mye. Gud har vært barmhjertig, sa han ifølge uttalelsen.

VRAKRESTER: Frivillige søker etter overlevende etter flystyrten. Foto: Fareed Khan

Det er foreløpig ikke fastslått hva årsaken til ulykken er. Men kort tid før styrten skal kapteinen ha sagt at han hadde problemer med motoren på flyet.

Det har skjedd flere flystyrter i Pakistan de siste årene. I 2010 døde 152 personer da et av flyene til selskapet Airblue styrtet nær Islamabad. I 2012 døde 127 personer da et Boeing 737-200 havnet i dårlig vær rett før landing i Rawalpindi.

Fire år senere, i 2016, døde 48 personer da et av Pakistan International Airlines’ fly begynte å brenne på vei mot Islamabad, skriver BBC.