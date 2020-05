Hertha lekte seg med byrivalen

Hertha Berlin tok sin første hjemmeseier siden desember da byrival Union ble slått 4-0. Det var søt revansj for det forsmedelige tapet i november.

Lagkaptein Vedad Ibisevic var sentral i det meste Hertha skapte og avgjorde med mål og assist da hjemmelaget scoret to ganger med et minutts mellomrom rett etter pause. Han var nest sist også på det tredje målet.

– Jeg er fornøyd med meg selv og laget. Vi har mye kvalitet, men vi har ikke alltid fått det ut. Vi visste hva denne kampen betyr for våre tilhengere, og vi ville gjøre opp for tapet i bortekampen mot Union, sa Ibisevic til DAZN.

Gleden var stor, men likevel feiret hovedstadsklubbens spillere uten å bryte smittevernreglene. Det var beherskede albueslag, og selv da nybakt far Matheus Cunha etter sin scoring fikk med de andre på å vugge baby ble det gjort med sosial distanse.

Det ble lagt merke til etter at Salomon Kalou nylig ble suspendert for å filme seg selv mens han brøt smittevernreglene på treningsanlegget, og Hertha fikk ny kritikk for nærgående feiring av 3-0-seieren i Hoffenheim da Bundesliga startet opp igjen.

Ibisevic herjet

Ibisevic var den store spilleren. Først løp den 35-årige bosnieren seg smart fri fra Michael Parensen og satte hodet på Marvin Plattenhardts perfekte innlegg fra venstre i det 51. minutt. Ballen føk inn i hjørnet.

Rett etter avspark klarerte Per Ciljan Skjelbred et langt oppspill. Ibisevic fikk ballen og spilte Dodi Lukebakio gjennom. Belgieren rundet keeper Rafal Gikiewicz og rullet 2-0 i tomt mål.

I det 61. minutt gjorde Matheus Cunha 3-0. Brasilianeren la først ut på et dribleraid i feltet og serverte Lukebakio, som misset med sitt forsøk på brassespark. Ibisevic dyttet ballen ut til Cunha, som skjøt den kontant i hjørnet. Deretter vugget han baby med lagkameratene.

Dedryck Boyata stanget inn Plattenhardts hjørnespark til 4-0 et snaut kvarter før slutt.

Norsk jubel

Det var to norske jubilanter på Olympiastadion. Skjelbred spilte sin 200. bundesligakamp, mens Rune Almenning Jarstein rundet 150 kamper. De spilte begge fra start for vinnerlaget, mens Julian Ryerson kom inn for Union på 3-0.

Hertha var best helt fra start i det første byderbyet på Olympiastadion i 1. Bundesliga, men det var ganske langt mellom sjansene før pause. Hjemmelaget hadde de to eneste store i den omgangen.

I det 18. minutt tok Jarstein et langt utspark som ble stusset av Ibisevic slik at Lukebakio kom alene gjennom. Union-keeper Gikiewicz rykket ut og tok skuddet i kroppen.

I det 27. minutt var stjernespissen Ibisevic igjen tilrettelegger da han la inn fra høyre og fant Matheus Cunha. Brasilianeren prøvde en frekk flikk med standbeinet, men keeper fikk ballen ganske rett på seg og reddet igjen.

Trenersuksess

Rett før pause hadde Union sitt beste forsøk da Robert Andrichs frispark falt ned på nettaket, men Jarstein så ut til å ha kontroll. Han ble aldri satt på store prøver.

Bruno Labbadia, som er Herthas fjerde trener for sesongen, fulgte opp 3-0 i debuten med en ny storseier, og Hertha klatret ytterligere bort fra nedrykksgjørma. Selv om det skjedde uten de 75.000 tilskuerne som normalt ville vært til stede, var seieren etterlengtet hevn for 0-1-tapet i november, da avgjørelsen falt på straffespark rett før slutt og det var kvalm på tribunene.

– En ravnsvart dag. Slik vinner man ingen bundesligakamp, og slett ikke et derby, sa manager Michael Preetz om den kampen. Fredag viste spillerne ham hvordan det gjøres.

